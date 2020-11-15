«Достали тела 4-летнего мальчика и матери». В Перми машина с семьей упала в реку

На месте ЧП работают водолазы.
В Перми около 16 часов на Шоссе Космонавтов случилась трагедия. Семья с двумя маленькими детьми возвращалась домой, они гостили у бабушки с дедушкой. Мужчина остановил автомобиль ВАЗ-2109 возле небольшого торгового центра и зашел в него. Женщина с детьми осталась в машине.
Спасатели и сотрудники МЧС пытаются зацепить утонувший автомобиль, чтобы вытащить его на берег.
Фото: Виктор Правдин
Когда мужчина покупал продукты, в магазин ворвался молодой человек, который закричал: «У тебя машина в реку упала!». Бросив все, глава семьи вылетел из здания. В этот момент 2-летнего мальчика из машины смог вытащить другой очевидец происшествия. Он спас ребенка и ушел.
Женщина и 4-летний малыш вместе с машиной ушли под воду.
Сейчас на месте работает служба спасения, водолазы. Тела женщины и ребенка извлекли из воды.
Спасенный 2-летний мальчик доставлен в больницу.
Операция по извлечению тел погибших матери и ребенка завершились. Спецслужбы пытаются зацепить утонувший автомобиль, чтобы вытащить его на берег.
Погибших женщину и ребенка вытащили из машины, упавшей в реку.