«Достали тела 4-летнего мальчика и матери». В Перми машина с семьей упала в реку

На месте ЧП работают водолазы.

В Перми около 16 часов на Шоссе Космонавтов случилась трагедия. Семья с двумя маленькими детьми возвращалась домой, они гостили у бабушки с дедушкой. Мужчина остановил автомобиль ВАЗ-2109 возле небольшого торгового центра и зашел в него. Женщина с детьми осталась в машине.

Спасатели и сотрудники МЧС пытаются зацепить утонувший автомобиль, чтобы вытащить его на берег. Фото: Виктор Правдин

Когда мужчина покупал продукты, в магазин ворвался молодой человек, который закричал: «У тебя машина в реку упала!». Бросив все, глава семьи вылетел из здания. В этот момент 2-летнего мальчика из машины смог вытащить другой очевидец происшествия. Он спас ребенка и ушел.

Женщина и 4-летний малыш вместе с машиной ушли под воду.

Сейчас на месте работает служба спасения, водолазы. Тела женщины и ребенка извлекли из воды.

Спасенный 2-летний мальчик доставлен в больницу.

Операция по извлечению тел погибших матери и ребенка завершились. Спецслужбы пытаются зацепить утонувший автомобиль, чтобы вытащить его на берег.