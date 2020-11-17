Подробности трагедии в Перми, где утонула машина с людьми: 36-летняя мама погибла, спасая двоих детей

Погибшая Елена была единственной дочерью у своих родителей. Фото с личной страницы погибшей ВКонтакте

- Нам сейчас на все наплевать: на виновных в этой трагедии, на утонувшую машину, у нас огромное горе, нам сейчас важно похоронить Лену и Ванечку, и чтобы отца, не дай бог, не посадили - говорит Мария, старшая дочь 44-летнего Анатолия, в семье которого случилась страшная трагедия.

Стоял на кассе, когда вбежали люди и стали кричать

В воскресенье, 15 ноября, около 16 часов дня Анатолий вместе с женой Леной и двумя сыновьями - четырехлетним Ваней и двухгодовалым Максимом - возвращались на машине от родственников. Глава семьи остановился на парковке возле магазина на шоссе Космонавтов, 244 б, это в микрорайоне Верхние Муллы (Индустриальный район Перми).

На улице в тот день было около 10 градусов мороза, и водитель оставил печку в машине включенной, чтобы дети и жена не замерзли. А сам ушел купить необходимые автозапчасти.

Когда Анатолий уже стоял на кассе, в магазин забежали люди и стали кричать, что его вазовская «девятка» скатилась с обрыва и тонет. Мужчина выбежал на улицу, подбежал к краю парковки и увидел, как легковушка уходит под воду и мгновенно заполняется ледяной водой.

Обрыв, с которого скатилась машина. Фото: архив "КП"

Обезумевший от горя мужчина спрыгнул вниз, схватился за бампер и держал его, пока другие очевидцы разбивали стекло. Они смогли вытащить только младшего, Максима. На руках промокшего и промерзшего мальчика занесли в магазин, продавец раздела малыша, завернула в сухую одежду и вызвала «скорую». А Анатолий держал машину, пока ее не утянуло на дно.

- Он руки отморозил и сейчас места себе не находит от горя, - продолжает Мария. - Мы вчера к Максику в больницу пришли, а папа обнял его и плачет, извиняется, что не смог спасти Лену и Ванечку.

Ванечку в семье любили особо

У мужчины, потерявшего жену и сына, это был второй брак.

- Мои родители давно развелись, потом в жизни папы появилась Лена, - рассказывает его дочь. - Я продолжала общаться с отцом, никаких трений у нас не было. Лена мне как подруга была, а их сыновья - любимые братья. Я их из роддома вместе со всей родней встречала. Папа работал охранником, Елена всю жизнь - педагогом. Она и в детских садах работала, и в лагерях, и с особенными детишками занималась. Несколько лет назад они построили дом в Индустриальном районе, а потом родились дети.

Спасатели и сотрудники МЧС пытаются зацепить утонувший автомобиль, чтобы вытащить его на берег. Фото: архив "КП"

Однако первый долгожданный сын появился на свет с врожденной инвалидностью.

- Несмотря на это, его в семье особенно любили! - говорит Мария. - Ведь и Елена, и папа очень хотели детей. Елена, так как у нее малышей еще не было, а папа сыновей хотел, ведь с моей мамой у него две дочери. Они очень счастливы были, когда родился Ванечка. Лена очень много занималась развитием сына: посещала детские центры, искала специальные методики, дома у них сплошные развивашки.

А потом родился Максим. Здоровенький! Родители, говорят их родные, были на седьмом небе от счастья!

- В свои четыре годика старший Ванечка научился ходить. Разговаривал плохо, но все понимал. А еще очень любил обниматься. С незнакомцами он, правда, был очень пуглив, но если человек ему понравится, то Ванечка подойдет и обнимет крепко-крепко! - вытирает слезы сводная сестра. - Они с Максиком просто не разлей вода были, два сорванца, все время вместе ходили!

Перелез на папино место и включил дворники?

В те страшные минуты, когда машина покатилась под откос, Ваня был пристегнут к детскому креслу. Ни сама Елена, ни оказавшиеся на месте трагедии очевидцы, не смогли отстегнуть его, и ребенок захлебнулся в ледяной воде.

Спасатели поднимают утонувшую машину из воды. Фото: Виктор Правдин

Камеры видеонаблюдения, установленные на магазине, зафиксировали, как «девятка», из которой вышел Анатолий, сначала несколько минут стояла на парковке, потом из нее вышла женщина и пересела на водительское сиденье. А через мгновения легковушка начала двигаться задним ходом в сторону откоса, который не был ничем огорожен.

- Зачем она пересела вперед, мы не представляем. Она никогда не садилась на водительское сиденье, знала, что это опасно. Прав у нее не было, да и в технике она не разбиралась. Кто знает, что дети в машине в момент ожидания могли делать? Может быть, Максимка перелез на водительское сиденье и включил дворники, а она пересела, чтобы их выключить. Сейчас у нас масса предположений. Знаем только, что она выбила стекло изнутри и вытолкнула младшего сына в воду, где его подхватили очевидцы.

В автомобиле был поднят "ручник" и выбито правое стекло. Фото: архив "КП"

Переохлаждение, синяки и царапины

Спасенный Максим сейчас в краевой детской клинической больнице с бабушкой.

- У него переохлаждение, и когда машина ехала, а потом доставали его, он ударился, поэтому на теле синяки и царапины, - говорит сестра мальчика. - Похоже, он испытал шок и до сих пор не понял, что в тот вечер произошло. Еще он плохо кушает, но бабушка старается отвлекать его игрушками.

На вопросы, что могло случиться, и почему машина поехала задним ходом, в семье ответа нет.

- По документам это моя машина, - объясняет Мария. - Мы с мужем купили ее, но на учет еще не поставили, а временно отдали отцу, так как он на своей машине попал в ДТП, там сейчас идут суды и ездить на ней нельзя. А работает он далеко от дома, вот мы и выручили его. Но перед тем как отдать, заменили всю ходовую часть и подвеску, в этой «девятке» все было исправно!

Погибшая женщина была единственной дочерью у своих родителей, и сейчас они находятся в очень тяжелом состоянии и не могут смириться с этой потерей.

Погибшая Елена. Фото с личной страницы ВКонтакте

- А мы с Леночкой учились в училище №4, сейчас это колледж у Центрального рынка, - рассказывает ее однокурсница Юлия. - Учились на учителей изо и черчения. За четыре года сдружились. Она у нас старостой была какое-то время. Замечательный, отзывчивый человек. Жизнь у Лены всегда была непростая, и только все наладилось - семья, жилье, детки появились. Я просто не могу поверить, что ее больше нет.

Вопрос с похоронами пока не решен

Когда состоятся похороны, родные пока сказать не могут. Дело в том, что все документы у Елены были в ее сумке, которая тоже утонула. И следователи отдали ее родным только 17 ноября. На этот же день была назначена экспертиза. Потом нужно покупать все, что необходимо для погребения, но в семье работает один папа, поэтому сразу найти средства на двойные похороны ему неоткуда.

- Мы звоним, куда только можно, хотели в общество инвалидов обратиться, так как Ванечка инвалидом был, поэтому от любой, даже самой маленькой помощи не откажемся, - объясняют родные.-Главное, по-людски их похоронить. А на достойные двойные похороны денег у нас пока нет. И еще самый большой страх у нас за Анатолия, чтобы его не посадили. А когда горе чуть отпустит, будем с виновными выяснять. Но пока тяжело. Очень.

На месте, где произошла трагедия, возложили цветы Фото: архив "КП"

Если вы можете оказать посильную помощь этой семье, публикуем реквизиты банковской карты: 2202 2004 7407 4299 Мария Сергеевна Т.

ВОПРОС РЕБРОМ

По кадастровому плану земля, на которой находятся магазин и парковка возле него, принадлежит муниципалитету. Мы написали запрос в мэрию с просьбой пояснить, на законных ли основаниях здесь был построен магазин, и почему вокруг него не была оборудована безопасная парковка с ограждением.

Несколько бетонных блоков установили на следующее утро после трагедии Фото: архив "КП"

- Как сообщили в департаменте земельных отношений администрации Перми, данный земельный участок находится в аренде у физического лица, - пояснили в пресс-службе администрации Перми. - Строительство объекта «Магазин» осуществлялось на основании разрешения на строительство от 31 декабря 2013 года, выданного после представления полного пакета документов. Согласно плану благоустройства, представленному застройщиком в составе графической части раздела «Схема планировочной организации земельного участка» проектной документации для получения разрешения на строительство, в восточной части земельного участка со стороны главного фасада здания было предусмотрено размещение восьми парковочных мест.

После случившейся трагедии спуск к оврагу, в который беспрепятственно скатилась легковушка, перегородили бетонными блоками.

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