«Пересела за руль с заднего сиденья». Появились подробности рокового падения машины в реку в Перми

Место, где погибли мать и 4-летний сын. Фото: Виктор Правдин

Стали известны некоторые обстоятельства трагедии, произошедшей на Шоссе Космонавтов в Перми, когда автомобиль с женщиной и детьми свалился в реку Мулянку.

По информации источника «КП», когда глава семьи был в магазине, его супруга вышла из машины, она сидела на заднем сидении, и пересела на место водителя. В этот момент ВАЗ тронулся и поехал. Машина покатилась в обрыв к реке.

Напомним, 15 ноября, около 16 часов на Шоссе Космонавтов, ВАЗ девятой модели скатился с парковки возле магазина в реку Мулянку. В этот момент водитель находился в магазине, а в машине были мать и двое детей четырех и двух лет. Очевидец смог спасти 2-летнего мальчика. Женщина и 4-летний мальчик утонули.

Сегодня на парковке, где случилась трагедия установили ограждение.

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