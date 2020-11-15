«Держал за бампер и кричал». Отец семьи, утонувшей в реке в машине, до последнего пытался спасти своих близких

Следователи и полицейские осматривают машину после поднятия из реки Фото: Виктор Правдин

- Дайте трос или какую-нибудь веревку, там машина в реку скатывается, - с такими словами в магазин автозапчастей забежала женщина.

Напомним, трагедия случилась в воскресенье, 15 ноября, около 16 часов. С парковки у магазина автозапчастей по улице шоссе Космонавтов, 244 б в реку скатилась вазовская «девятка», в которой находились двое мальчиков 2 и 4 лет и их мама. Продавец дала женщине трос.В это время из магазина спешно выбежали люди.

- Когда я вышел из магазина, увидел, что машина уже была наполовину в воде, ее за бампер держал мужчина и что-то кричал, другой мужчина бегал вокруг автомобиля, - рассказывает продавец магазина Артем. - Я понял, что внутри люди и крикнул: "Нужно стекла разбивать" и побежал в магазин за молотком.

В это время очевидцы занесли в магазин двухлетнего мальчика. - Я приняла его, он был весь мокрый, ревел, - вспоминает продавщица. - Сняла с него всю одежду, переодела в нашу рабочую форму и позвонила в 112.

Когда Артем вернулся на улицу с молотком, машину уже утонула.

- Рядом с автомобилем стоял мужчина и кричал, - вспоминает Артем. - Другой мужчина, который, видимо, доставал ребенка, снимал с себя одежду - он был весь мокрый.

Через несколько минут на место ЧП приехали спасатели, полицейские, медики «скорой» и родственники пострадавшей семьи: старшая дочь с мужем, бабушка и дедушка.

- Папа и случайный прохожий ныряли в воду, пытались их достать, но спасти смогли только двухлетнего братика, - рассказывает Мария. - Папу увезли на медицинское освидетельствование, младшего братика - в больницу, а мама и четырехлетний брат погибли.

Примерно за час до трагедии семья гостила у своих родственников.

- Они приехали к нам на обед, - плачет бабушка пострадавшей семьи. – За столом спиртного не употребляли. Сережка* – отец семьи - вообще мало пьет, а если выпьет, никогда не сядет за руль. В 15.00 выехали от нас, а через час нам уже позвонили и рассказали о произошедшем. Мне непонятно, почему парковка никак не оборудована, нет бордюров, не дай бог его еще посадят за это, - говорит бабушка погибших.

Следователи СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Почему машина укатилась в реку, предстоит выяснить следователям. Известно, когда машину подняли из воды, стояночный тормоз, в обиходе "ручник", был поднят.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Перми возбудили уголовное дело после гибели матери и ребенка в утонувшем автомобиле

Расследованием займется следственный комитет (подробнее...)

«Достали тела 4-летнего мальчика и матери». В Перми машина с семьей упала в реку

Водолазы подняли на берег тела погибших (подробнее...)

Спасатели достали из воды утонувшую в реке машину с матерью и ребенком

Операция по поднятию машины длилась несколько часов (подробнее...)