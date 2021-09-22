«Он говорил, что убивать – это круто!» О чем рассказала на допросе девушка пермского студента, расстрелявшего людей

Преступника обезвредил сотрудник полиции, ранив его в ногу и печень. Фото: соцсети

18-летний Тимур Бекмансуров остается в больнице в нестабильно тяжелом состоянии под охраной полиции. Юрист-первокурсник, напомним, утром 20 сентября пришел в университет с дробовиком и начал стрелять по людям. Погибли шесть человек, 24 получили огнестрельные ранения и травмы, когды прыгали из окон аудиторий, спасаясь от обезумевшего убийцы.

К среде количество пострадавших выросло до 43 человек: люди, отойдя от шока, начали обращаться за медицинской помощью, в том числе – психологической.

Преступника обезвредил сотрудник полиции, ранив его в ногу и печень. Медикам пришлось ампутировать ему голень.

Остановил стрелявшего сотрудник ГИБДД, младший лейтенант полиции Константин Калинин. Фото: Скриншот с видео

«Девушка ему просто могла не поверить»

Тем временем, следователи работают не только с очевидцами трагедии, но и с теми, кто близко общался с Бекмансуровым. Сразу после расстрела на допрос привезли его мать. Она воспитывает сына одна, отец – военный – сейчас находится в Самаре, с ним тоже работают оперативные сотрудники.

Женщина сообщила на допросе, что знала о том, что у сына есть оружие и патроны: он хранил их дома в сейфе. По ее словам, оружие и все, что с ним связано, - было любимой темой сына, он мечтал о покупке со школы и долго копил деньги.

После стрельбы в пермском университете следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Фото: соцсети

О том, что Бекмансуров приобрел оружие, знала и его девушка: парень показывал ей и ружье, и патроны к нему. Как сообщил наш источник в правоохранительных органах, на допросе она подтвердила все, о чем он написал на своей странице незадолго до того, как пришел с ружьем в вуз.

- Он действительно прошел все инстанции, чтобы получить разрешения, - рассказала следователям девушка. – Были проблемы с психиатром, его отправили на платный прием, заставили проходить тестирование.

По словам девушки, на странице Тимура в соцсетях было много групп об истории оружия, и он несколько раз был на стрельбищах.

- Он рассказывал ей о своих планах?

- Она говорит, что они обсуждали различные ЧП, где погибли люди. И он не осуждал действия преступников, говорил, что убивать – это круто. Вероятнее всего, девушку еще проверят на полиграфе. Не исключено, что он высказывал мысли о том, что и сам хочет совершить убийство. Уже накопленный опыт подобных преступлений показывает, что такие люди делятся своими планами. Давайте вспомним резню в пермской школе в январе 2018-го: позже выяснилось, что нападавшие предупредили своих подружек не появляться сегодня в школе. Здесь, вероятно, могло быть то же самое. Ведь Бекмансуров почему-то не пошел в свой корпус, где шли занятия у одногруппников.

Свой первый выстрел юрист-первокурсник сделал перед входом в университетский кампус - по проезжавшей мимо машине. Фото: скриншот видео

- Для чего им нужно ставить в известность других людей?

- Чтобы самоутвердиться!

- Если даже представить, что он кому-то рассказывал о своих планах. Как должны были отреагировать люди? Бежать в полицию?

- Как правило: таким заявлениям никто не предает значения. Например, ваш близкий человек ляпнул: убил бы всех! Вы бы написали на него заявление? Вряд ли. Вот и девушка, скорее всего, просто не поверила ему. В любом случае, повторю, нужна проверка на полиграфе.

Охранник вуза пытался остановить вооруженного студента на входе в учебное заведение. Фото: соцсети

Страница в соцсети не вызвала подозрений

И все-таки. Вчерашний школьник с маниакальной настойчивостью копит деньги не на новые гаджеты, а приобретает специфическое оружие. Подписывается в соцсетях на группы об оружии, обсуждает с друзьями массовые трагедии и не осуждает преступников. Почему никто не обращал на это внимание?

- Его страница в соцсетях была создана за несколько недель до расстрела в вузе, - отмечает источник «КП». - И пост о том, что он намерен совершить, - был единственной записью. Скорее всего, он не попал в мониторинг, поскольку не использовал набор ключевых фраз, слов, которые могут вызвать подозрение. Аккаунт был немедленно заблокирован спецслужбами сразу после совершения преступления. Но технические специалисты сейчас будут проверять его активность: какие записи он «лайкал», на что подписывался. Вероятно, будет определен и проверен круг лиц, с которыми он контактировал.

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