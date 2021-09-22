Количество пострадавших после стрельбы в пермском университете увеличилось

Скирн с видео.

На второй день после стрельбы в пермском университете количество пострадавших увеличилось. В больницы обратились те люди, которые были в вузе и тоже получили травмы, но не обратились к врачам из-за шокового состояния, а также из-за того, что медики занимались самыми тяжелыми пострадавшими.

- Всего во время стрельбы в университете пострадали 43 человека, - сообщила 22 сентября на заседании правительства региона глава регионального Министерства здравоохранения Анастасия Крутень. - 12 человек проходят лечение в трех пермских стационарах, остальные – на амбулаторном лечении. Их состояние оценивается, как удовлетворительное.

Самый тяжелый из всех пациентов пермских врачей – это сам Тимур Бекмансуров, нападавший с оружием на университет. Напомним, он был ранен во время задержания в ноги и в живот. Накануне врачам пришлось ампутировать ему часть голени. Сейчас его состояние оценивается, как нестабильное и тяжелое.

Напомним, накануне в столичные клиники были транспортированы семь самых тяжелых пострадавших. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Всем пережившим страшные минуты вооруженного нападения на пермский университет сейчас оказывают психологическую помощь 50 специалистов-психологов. Они работают в две смены, так как поток обращающихся очень большой. Чтобы снять стресс от пережитого шока, звонят и родители студентов.

ВАЖНО

Все пострадавшим в результате стрельбы в ПГНИУ будет оказана материальная помощь: семьям погибших будет выплачена материальная помощь в размере 1 миллиона рублей, пострадавшим с огнестрельными ранениями – 500 тысяч рублей, иным пострадавшим – 100 тысяч рублей. Кроме федеральных и краевых средств, деньги для пострадавших перечисляют все желающие. За два дня в благотворительный фонд поступили переводы от 3 тысяч человек на сумму 1,5 миллиона рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Помогали людям и мечтали стать учеными: какими были шесть пермяков, которые стали жертвами студента-первокурсника

Тимур Бекмансуров пришел в университет с оружием и расстреливал всех, кто попадался ему на пути (Подробнее...)

Пермский убийца в балакаве, каске и с ружьем шел к университету мимо множества видеокамер и толпы людей: Почему его никто не остановил

Журналисты «КП» прошли путем Тимура Бекмансурова (Подробнее...)

Все подробности Стрельбы в пермском университете можно прочитать здесь.