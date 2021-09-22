Президент России наградил Орденом Мужества полицейского, который обезвредил студента, устроившего стрельбу в Пермском университета

Константин Калинин (слева) и Владимир Макаров первыми прибыли в Пермский университет Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

Сегодня, 22 сентября Указом Президента России Орденом Мужества награжден младший лейтенант полиции Константин Калинин. Этот сотрудник ГИБДД остановил Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском университете.

Напомним, 20 сентября 18-летний студент-первокурсник Тимур Бекмансуров пришел с дробовиком в Пермский государственный университет и устроил там кровавую бойню. Его жертвами стали 6 человек, более тридцати получили различные травмы.

Остановить стрелявшего смог Константин Калинин. Он с напарником в это время находился в отделе ГИБДД, оформлял ДТП, когда туда забежала девушка с криком: "В университете стреляют!".

Оба полицейских отправились в вуз. Навстречу им бежали с криками люди.

- Я побежал в корпус, где стреляли, а навстречу мне по лестнице спускался молодой человек с ружьем,- говорит младший лейтенант. - Я встал за стену и крикнул: «Бросай оружие!». Он развернулся и выстрелил в меня. Я увернулся и открыл ответный огонь. Все было очень быстро – несколько секунд. Он упал, я подбежал к нему и зафиксировал его руки. Потом снял с него ружье, оно было у него на ремне, патронташ и нож. Все это отбросил в сторону. Потом спросил его: «Зачем ты это сделал?». Но он мне не ответил. Только попросил снять с него маску, так как душно.

В это время напарник Константина старший лейтенант Владимир Макаров организовал эвакуацию студентов. Тем же указом он награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка».

А глава МВД РФ досрочно присвоил инспекторам из Перми, обезвредившим напавшего на вуз студента, очередные специальные звания. Константину Калинину — звание «лейтенант полиции», а его напарнику Владимиру Макарову — «капитан полиции».

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