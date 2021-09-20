Пострадавшая во время стрельбы в Пермском государственном университете: Страшно лежать в больнице, понимая, что за стенкой лежит этот недоносок

С семьями пострадавших работают психологи.

Одна из пострадавших во время стрельбы в классическом университете девушек опубликовала у себя на странице в социальной сети пост, в котором рассказала о том, что ей довелось пережить.

- Страшно, когда впервые выходишь из палаты после операции и перед тобой везут раненых всех крови и бледных. Почему таких отморозков спасают врачи? Страшно лежать в больнице и понимать, что в соседней палате лежит этот недоносок, - написала пострадавшая девушка.

Сейчас пострадавшие при стрельбе в классическом университете находятся в Пермской краевой клинической больнице. Как рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, из 20 госпитализированных девять человек - в тяжелом состоянии. С семьями пострадавших работают психологи института Сербского и психологи МЧС. Также привлечены психиатры и психологи из Пермского края.

Напомним, утром 19 сентября студент-первокурсник открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Шесть человек были убиты, 28 пострадали. Сам стрелявший – Тимур Бекмансуров – сейчас также находится в реанимации.

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