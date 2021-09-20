Михаил Мурашко: Для эвакуации пациентов из Перми поднимем все борта МЧС

Михаил Мурашко прилетел в Пермь сразу же после стрельбы

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, прибыв в Пермь, посетил краевую клиническую больницу. Он рассказал о состоянии пациентов, пострадавших при стрельбе в классическом университете.

- Для оказания медицинской помощи пострадавшим было задействовано 28 бригад скорой медицинской помощи, включая 6 специализированных реанимационных бригад, - сообщил министр. - Все пациенты госпитализированы в четыре клиники. Более тяжелые из них находятся в краевой клинической больнице.

Всего, как рассказал Михаил Мурашко, из 20 людей, госпитализированных после стрельбы, девять человек находятся в тяжелом состоянии.

- Им продолжает оказываться медицинская помощь, - продолжил министр здравоохранения России. - В операциях, реанимационных мероприятиях сейчас участвуют и специалисты, прилетевшие из федеральных клиник. Мы продолжаем оценивать состояние каждого пациента, проводим совместные консилиумы. Решение о возможности и необходимости транспортировки будет приниматься после стабилизации всех пациентов. Планируем поднять все борта МЧС для эвакуации пациентов – ориентировочно завтра утром. Сегодня все объемы медицинских вмешательств, какие необходимы, выполняются в достаточном количестве. Достаточно препаратов крови, лекарств, необходимых медицинских изделий для хирургических вмешательств.

Восемь пациентов нуждаются в амбулаторной помощи, двое из них отказались от предложенной госпитализации. С семьями пострадавших работают психологи института Сербского и психологи МЧС. Также привлечены психиатры и психологи из Пермского края.

Напомним, утром 19 сентября студент-первокурсник открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Шесть человек были убиты, 28 пострадали. Сам стрелявший – Тимур Бекмансуров – сейчас также находится в реанимации.

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