Отец перечислил 30 тысяч: на суде выяснилось, откуда у вчерашнего школьника взялось дорогое ружье

Бекмансуров оформил лицензию на оружие еще в школе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Тимур, ну зачем тебе это ружье? Ты посмотри, что в Казани произошло? – спрашивала у своего единственного внука Тимура Бекмансурова бабушка. Их последняя встреча состоялась в августе 2021 года. Внук, когда бабушка приехала к нему в гости и привезла овощи с огорода, достал из сейфа свое турецкое помповое ружье и похвастался им бабушке.

- Зачем? Чтобы было! - ответил он.

Отрастил волосы и планировал переехать

На суде по делу о нападении на пермский университет зачитали показания отца, бабушки и девушки подсудимого. Они давали их во время следствия, но отец, напомним, не смог явиться в суд, так как пошел добровольцем в зону СВО. Бабушка, которую вызывали на процесс по всем правилам, не явилась на допрос и не отвечает на звонки. Девушка тоже не смогла прийти на процесс.

- Сын Тимур родился у нас в марте 2003 года, - объяснял следователям Марат Бекмансуров. – Сразу после рождения ему сделали операцию на пищеводе. Сначала мы жили вместе с моей мамой, но вскоре купили комнату, а затем двухкомнатную квартиру и стали жить отдельно.

Тимур рос спокойным ребенком, не капризничал, игрушек не выпрашивал, правда, в детском саду часто болел простудными заболеваниями.

- Но ни меня, ни бывшую жену никогда не вызывали в школу из-за плохого поведения или учебы сына, - говорил отец. - Климат у нас в семье был здоровым, а если случались разногласия, то мы с женой старались обсуждать их без сына. На ребенка мы не кричали и не наказывали его. Он был неконфликтный, жестокость никогда не проявлял, дома ухаживал за своими домашними питомцами. Проблем с ним у нас никогда не возникало.

В 2011 году родители Бекмансурова развелись, он тогда учился во втором классе. Вскоре после развода мать нашла работу в Перми и переехала.

- После развода я часто созванивался с Тимуром, примерно раз в два дня, - объяснял мужчина. - А встречались мы летом, когда у меня был отпуск. Один раз мы съездили в санаторий на юг.

В старших классах Тимур Бекмансуров отрастил длинные волосы и на многочисленные просьбы отца-военного - подстричься - отвечал, что он будет ходить так. Но однажды на улице к нему подошла компания, и начался конфликт.

- Была драка, но серьезных травм сын не получил и даже не попал в больницу, - говорил отец.

Бывало, что подросший Тимур удивлял отца своими высказываниями про разницу жизни в России и США. Мол, в Штатах платят больше, да и обеспечение там лучше.

- Надо любить свою родину и гордиться тем, где родился, - воспитывал сына отец.

Впервые тему про оружие Тимур поднял лет в 12, когда обмолвился, что хотел бы приобрести себе оружие, чтобы ходить на охоту.

- С 15-16 лет он начал делиться со мной своими познаниями в разных видах оружия, а в 17 лет признался, что хочет приобрести помповое ружье и начинает копить на это деньги, - пояснил отец. - В тот момент я был убежден, что оружие ему нужно для охоты.

Через несколько месяцев Марат Бекмансуров вернулся из командировки, заработал денег и решил помочь своему сыну в осуществлении задуманного. Отец перевел 17-летнему пацану 30 или 35 тысяч рублей.

Со слов мужчины, Тимур часто ходил в тир, но Марат Бекмансуров был уверен, что это он делает для того, чтобы улучшить свои навыки в стрельбе, которые пригодятся на охоте. А в мае 2021 года младший Бекмансуров приобрел турецкое помповое ружье, но на охоту так ни разу и не сходил.

Мужчина говорил, что его сын тоже мечтал пойти служить в армию, но из-за проблем со здоровьем его признали негодным к срочной службе.

Хвастался бабушке помповым ружьем

- Жили они в достатке, у Тимура все было, его даже по попе ни разу не шлепнули, - рассказывала следователям бабушка Тимура Бекмансурова, которая на суд так и не приехала, и ее показания тоже пришлось зачитывать. – После развода родителей сильных переживаний внук не проявлял, часто встречался с отцом, мать этому не препятствовала.

Со своей бабушкой единственный внук созванивался раз в неделю, а летом приезжал в гости в деревню в Удмуртию.

- Когда он стал старше, я начала присылать ему на праздники деньги. Он объяснял, что откладывает. Позже я узнала, что он хочет купить себе оружие. Как он проходил тестирование у психиатра, мне не известно, но я знаю, что на учете он не состоял, спиртные напитки и наркотики не употреблял, так как это ему противопоказано по состоянию здоровья. В свободное время он читал книги, сидел в компьютере или в мобильном телефоне.

Тимур часто говорил бабушке, что в Перми ему не очень нравится и когда он вырастет и выучится, то обязательно переедет в другое место. В августе, накануне первого курса, бабушка впервые приехала к внуку в гости.

- Он радовался, что поступил учиться в университет, - вспоминает женщина. – Дома у Тимура была своя комната, в которой стоял компьютерный стол, шкаф, кровать и сейф. Я попросила внука показать оружие. Он достал его из сейфа и показал. Тяжелое, приклад у ружья был складной. Вечером мы начали разговаривать про жизнь, разговор зашел про трагедию в казанской школе. Я сказала: «Страшно подумать, каково сейчас родителям погибших детей», на что Тимур ответил, что у Ильназа Галявиева были проблемы с психикой.

Затем внук объяснил бабушке, что после событий в Казани к нему домой приходили из Росгвардии и проверяли, как хранится оружие. Никаких замечаний и вопросов к нему не было.

О трагедии в университете пожилая женщина узнала от матери Тимура.

- Пейте валерьянку, Тимур устроил стрельбу в университете.

- Он живой?

- Не знаю, я на допросе у следователя.

Хотел быть военным, но не прошел по здоровью

На суде выяснилось, что Бекмансуров какое-то время встречался с девушкой. Сначала они были просто знакомые, дружить начали в седьмом классе. И несколько раз то мирились, то ссорились.

- Он провожал меня до дома, у нас появились общие темы для разговора, - рассказывала она следователям. - Тимур в школе посещал театральный кружок, сам собрал себе компьютер и играл на нем в «ходилки» и «стрелялки».

Однажды девушка прислала другу в личку несколько своих фотографий, а Бекмансуров переслал их друзьям. Девочка обиделась и перестала общаться, однако спустя время они помирились и продолжили встречаться. Никто из одноклассников об этих отношениях не догадывался.

- Мы не хотели, чтобы кто-то обсуждал наши отношения, поэтому скрывали их, - говорила девушка. – Тимур меня уважал и никогда не повышал голос. Мы встречались, гуляли, он обнимал меня. У него всегда имелись деньги. В свободное от учебы время он любил играть в компьютер, мы часто общались с ним в соцсетях.

Потом была еще одна длительная ссора. Новые отношения молодые люди возобновили в мае 20-го года. Тимур в это время начал жаловаться подруге, что мать ест ему мозги, и что он очень устает учиться. В 11 классе он сказал, что хотел бы стать военным и служить по контракту, но его не взяли по здоровью.

Когда в марте 2021 года Бекмансуров проходил комиссию на оружие и у него возникли проблемы с психиатром, его отправили на платный прием. Но в итоге он нашел ответы в интернете, прошел тест и получил разрешение на ношение оружия.

- Зачем тебе оружие? – спрашивала девушка.

- Я хочу завести коллекцию, - отвечал он.

Со слов его девушки, Бекмансуров отзывался о человечестве, что оно прогнило, осуждал однополые отношения, людей с темным цветом кожи и мигрантов. Иногда показывал видео расстрелов, но девушка говорила, что ей это неприятно. Окончательно молодые люди расстались в марте 2021 года.

Когда купил ружье, Бекмансуров отправил подруге его фотографию, но к тому времени их отношения уже окончательно разладились и тему купленного оружия они не обсуждали.

- Когда в университете началась стрельба, я находилась в пятом корпусе на занятиях, - объяснила она. – Нас на паре было восемь человек. Стрельбы мы не слышали, но когда информация о нападении появилась в интернете, наш преподаватель стал держать двери, а потом сказал, что нужно эвакуироваться. Мы вышли на улицу. Вскоре из соцсетей я узнала, что стрелявший – Тимур Бекмансуров, с которым мы поддерживали близкие отношения. Узнав это, я была в шоке.

Девушка вспомнила, что во время общения друг не раз рассказывал ей про скулшутинг и расстрелы в учебных заведениях, причем, говорил, что это прикольно или просто отшучивался. А когда однажды зашла речь про трагедию в Казани, Бекмансуров не осудил действия Галявиева.

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