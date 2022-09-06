Президент России наградил фельдшера Пермского университета, пришедшую первой на помощь раненым во время стрельбы в вузе

Анна Никитина проработала в Пермском университете более четверти века

20 сентября прошлого года началось для заведующей фельдшерским здравпунктом Пермского университета Анны Никитиной с радостного события – у нее родилась племянница. На работу она пришла в приподнятом настроении и ровно в 9 утра начала прием студентов.

- А в 11.37 в здравпункт забежал мальчик, кричит: «Там стрельба, помогите!», - вспоминает Анна Никитина. - Тут же – звонок на рабочий и мобильный телефоны от сотрудника университета: «Анна Владимировна, берите жгуты, медикаменты, стреляют, есть раненые».

Напомним, почти год назад первокурсник Тимур Бекмансуров пришел в университет с помповым ружьем и открыл огонь по людям. Жертв он не выбирал, пока шел - палил по проезжающим мимо автомобилям. Зашел на территорию кампуса - начал стрелять по студентам, сотрудникам и преподавателям.

Его жертвами стали шесть человек, более 20 были ранены. 37 человек получили различные травмы – студенты, спасаясь от вооруженного преступника, в панике выпрыгивали из окон аудиторий. Самой первой на помощь раненым и пришла фельдшер Анна Никитина. Медицинская сумка для неотложной помощи у нее всегда наготове, она бросила туда еще несколько жгутов и бинты и выбежала на улицу.

Там к ней сразу обратились несколько ребят, они стали звать в разные корпуса, где были раненые. Сначала Анна Владимировна увидела лежащего перед корпусом преподавателя, он был весь в крови, преподаватель. Кто-то уже затянул ему на раненом бедре поясной ремень.

- Я осмотрела его, сделала обезболивающую инъекцию, - вспоминает Анна Никитина. - А рядом уже стоит студент-иностранец, зовет к своему земляку. Прибежали к фонтану, где лежал парень, у него было несколько ранений. Он был в сознании, я задавала ему вопросы, а его товарищ переводил. Сделала укол, наложила жгуты, чтобы остановить кровь, попросила друга надписать время, когда это было сделано.

В это время стали уже слышны сирены скорой помощи, но студенты не дали ей дождаться коллег. Она побежала с ними во 2-й корпус, где лежали возле турникетов двое раненых. Начала им оказывать первую помощь. Но в это время уже приехали врачи из медицины катастроф.

Пока Анна Никитина бегала от одного пострадавшего к другому, ее телефон разрывался от звонков – от друзей и родных из разных городов страны. Известие о трагедии разошлось быстро, и близкие, зная, где она работает, понимали, что медик в стороне не останется.

Когда Анна Владимировна вернулась в здравпункт, ребята, дожидавшиеся приема, так и сидели в коридоре. Это она им так велела: «Ждите меня, носа на улицу не высовывайте!». И только, когда все закончилось, подумала: «Слава Богу, что старший сын, студент геологического факультета, в это день дома остался – занятий у него не было». Позвонила маме: «Не волнуйся, я жива». А мама ничего о ЧП и не знала – пришлось сыновьям ее успокаивать.

В октябре 2021 года Анна Никитина была награждена благодарственным письмом губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. А сейчас Президент РФ наградил Анну Никитину медалью «За спасение погибавших» - «за смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях», говорится в указе.

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