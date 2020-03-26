Нерабочая неделя в Перми: в школах продлили каникулы, а детские сады закрыли

Нерабочая неделя в Перми продлится с 28 марта по 5 апреля. Школы и детские сады будут закрыты, выходные объявлены как для школьников и воспитанников детских садов, так и для педагогов и других сотрудников учебных заведений.

Принято решение продлить школьные каникулы. В выходную неделю дистанционного обучения в школах не будет.

- На этой неделе была проведена работа по переходу общеобразовательных учреждений на дистанционное обучение: школы определили электронные платформы, с использованием которых будут проводить обучение, составили расписания занятий, - сообщили в администрации Перми. - Данная информация будет доведена до учащихся и их родителей после окончания выходных дней.

Все детские сады будут закрыты с 28 марта по 5 апреля. Однако для детей отдельных категорий граждан будут созданы дежурные группы, которые продолжат функционировать с учетом проведения противоэпидемических мероприятий (утренних фильтров, дезинфекции помещений).

- Посещать детский сад смогут ребята, чьи родители работают в жизнеобеспечивающих службах, - пояснили в мэрии. - К ним относятся медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские, финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней. Уже готовится приказ о создании дежурных групп, более детальная информация будет доведена до родителей до конца текущей недели.

Напомним, что для категорий граждан, дети которых получают бесплатное питание в образовательном учреждении, будет организована выдача продуктовых наборов.

По всем вопросам, касающимся организации учебного процесса или функционирования образовательных учреждений, пермяки могут обратиться в департамент образования по телефону: 212-70-50. Звонки принимаются ежедневно по будням с 9.00 до 18.00.

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