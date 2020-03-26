Нерабочая неделя в Перми: профессор медицинского университета рекомендовала обойтись без пофигизма и русского авось

Нерабочая неделя в Перми начнется, как и в других регионах России, с 28 марта. До особого распоряжения в Пермском крае закрывают все ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры, бассейны, фитнес-центры, санатории. Речь идет обо всех объектах, предполагающих скопление людей, – сообщили в Правительстве Пермского края. Помимо этого вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.

Решение было принято на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

О том, поможет ли нерабочая неделя в Перми затормозить пандемию коронавируса, в эфире Радио «КП»-Пермь» (96.6 FM) рассказала заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм.

- По своим масштабам это беспрецедентная мера, и мы идем на нее впервые, - считает Ирина Фельдблюм. – Но она абсолютно оправдана. С позиции классики эпидемиологии и при аэрозольном механизме передачи инфекции, в отсутствии вакцинопрофилактики, единственное, что может прервать этот механизм – режимно-ограничительные мероприятия. Мы выиграем время, распространение инфекции будет замедленно.

Своевременно ли вводятся эти меры, и хватит ли одной недели, чтобы остановить пандемию?

- Если смотреть цифры по России – мера точно своевременная, потому что сейчас мы наблюдаем постоянное увеличение числа заболевших. Если рассматривать Пермский край, мы пока в начале активизации распространения, но и для нас эти ограничительные меры позволят сократить риски.

"Пофигизма и русского авось быть не должно",- профессор медуниверситета о введенных мерах безопасности 00:00 00:00

По словам профессора, аналогичные меры используются и в период сезонной эпидемии гриппа. Как только на карантин закрывают учебные заведения и ограничивают круг контактов, наблюдается спад распространения инфекции.

- Очень важно, насколько мы сами готовы к принимаемым ограничениям, - продолжает Ирина Викторовна. – Эффект будет только в том случае, если каждый из нас внутренне осознает необходимость самоизоляции. И здесь родителям важно донести эту мысль до детей, рассказать, насколько она важна, контролировать их передвижения. Все мы хорошо знаем российский менталитет: авось пронесет. Простите за грубое слово, нам свойственен некий пофигизм. Так вот, пофигизма быть не должно. Если мы все самоорганизуемся и изолируемся, ограничительные меры сработают более эффективно.

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