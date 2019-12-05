«В компании было пять девчонок, и все погибли». Пермяки почтили память погибших в «Хромой лошади»

10 лет назад, 5 декабря 2009 года, в Перми произошла страшная трагедия. Пожар в ночном клубе «Хромая лошадь» убил 156 человек.

В четверг близкие погибших, пострадавшие и просто неравнодушные пермяки пришли к мемориалу в Сквере уральских добровольцев, чтобы почтить память жертв трагедии.

«Дима был как Высоцкий»

Люди молча подходили к памятному знаку, оставляли гвоздики и розы. Родные обнимались и молча смотрели на список с именами всех погибших. Вот женщина подошла ближе и провела рукой по одному из имен. Это Елена Григорьева, она потеряла в трагедии зятя, Дмитрия Горнова, ему было 37 лет. Рядом с ней стоят дочь и 10-летняя внучка, которой тогда было всего 4 месяца. Все эти годы девочка растет без отца. Мужчина пришел в «Хромую лошадь» в компании нескольких друзей, двое из них погибли.

У погибшего Дмитрия Горнова осталась дочь, сейчас ей 10 лет, а на момент трагедии было всего 4 месяца.Фото: Василий Вахрин

- Дима был замечательным человеком, нам его очень не хватает, - рассказывает Елена Николаевна. – Был настоящим талантом, я его называла нашим Высоцким. Он и пел, и стихи писал, и композитором был великолепным, и не только – еще и прекрасным юристом. Он очень хотел ребенка, дал жизнь дочке, а сам погиб. Он бы ей очень много дал, заменить его не кем. Мы ей много про него рассказываем, включаем песню, которую он написал на ее рождение. В ней он поет, что всегда будет ее защищать. Это невосполнимая потеря, и с годами эта боль нисколько не проходит.

Нина Тетенова приходит к мемориалу каждый год. В «Хромой лошади» у нее погибла сноха, 31-летняя Оксана. В клуб она в ту ночь не собиралась, оказалась там случайно – уже вечером ее позвала подружка, у которой оставался свободный билет. Подружки пошли втроем, и все погибли. У Оксаны осталась дочка, на момент трагедии ей было 12 лет.

Пострадавшая в "Хромой лошади", которая молчит уже девять лет, впервые поговорит с сыном 00:00 00:00

- Внучка жила со мной, окончила школу, колледж, - говорит Нина Ивановна. – А сын, муж Оксаны, уехал в Москву. Оксана ведь сама из столицы, познакомилась с сыном, когда он служил в армии, и переехала к нему в Пермь. Нам очень тяжело далась эта потеря. Внучка избегала все праздники в школе, а сын так и не смог больше устроить личную жизнь. И мне досталось, я столько слез пролила, что у меня упали зрение и слух, я стала инвалидом первой группы.

С момента трагедии прошло 10 лет, но боль не утихает.Фото: Василий Вахрин

«Слова ведущего о пожаре восприняли как шутку»

К мемориалу подходит Валентина Баландина. В ту страшную ночь она потеряла 33-летнюю дочь Ольгу и 31-летнюю племянницу Евгению. В клубе девушки оказались первый раз и тоже случайно. Они проводили вечер в другом кафе, когда их уговорил приехать в «Хромую лошадь» знакомый. Девушки зашли на вечеринку в самом конце, в полпервого ночи, их посадили за отдаленный столик.

- В компании было пять девчонок, и все погибли, - еле сдерживая слезы, вспоминает Валентина Баландина. – Они даже не обожженные были, задохнулись, их бросили на снег, было холодно. Теперь у нас четыре могилы на Северном кладбище в первом ряду, пятую девушку родители увезли в Добрянку. Я и мужа рядом с Ольгой похоронила, пусть охраняет ее покой. У нее было высшее образование, два диплома, работа в московской фирме, только жить и радоваться жизни…

Вячеслав Игохин, у которого в «Хромой лошади» погибли две знакомые, Галина и Ольга, не мог сдержать эмоций.Фото: Василий Вахрин

Один из мужчин опускается на колени и закрывает лицо гвоздиками. У Вячеслава Игохина в «Хромой лошади» погибли две знакомые, Галина и Ольга, им было 30 с небольшим. Он ходил в клуб каждый четверг.

- Я постоянно их звал в «Хромую лошадь», а сейчас думаю – а если бы в ту ночь я тоже пошел… - говорит он. – Девушки занимались бизнесом, после трудовой недели захотели развеяться, а тут как раз юбилей клуба. У Галины осталась дочка, ей тогда было лет 8. Не представляю, как она пережила эту трагедию, она очень любила маму. Страшно еще то, что никто ничего не понял сразу, многие восприняли слова ведущего «Мы горим» как шутку. Из отдаленных залов никто не знал, куда бежать, была толкучка, ужас.

Ксения Мокрушина пришла к памятнику первый раз. Ей тяжело ходить, она хромает, ей помогает мама Ирина. На момент трагедии девушке было 27 лет. Она пришла в клуб на девичник и чудом выжила.

Врачи о пострадавшей в "Хромой лошади": Ирина никогда не будет ходить и говорить 00:00 00:00

Ксения Мокрушина пострадала в "Хромой лошади" и до сих пор восстанавливается.Фото: Василий Вахрин

- Как выбралась – не помню, - рассказывает Ксения. – Помню только, как ехали на вечеринку в лимузине, а дальше воспоминания обрываются. Нас было семеро подружек, трое погибли. У невесты погибла родная сестра. У меня был перелом бедра и левой руки, был сильно поврежден мозг из-за долгой комы. Я до сих пор восстанавливаюсь. Раньше приходить сюда я не могла, это очень тяжело и больно. Но помнить про это обязательно нужно, чтобы такая трагедия больше не повторилась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="380" height="286" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/413175" frameborder="0"></iframe> Пожар в ночном клубе "Хромая лошадь".Александр ВАССАР

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