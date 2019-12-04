2019-12-04T12:12:47+03:00
Происшествия

Росгвардейца, который задержал мужчину, устроившего стрельбу в Перми, наградят

Сотрудника Росгвардии навестил Максим Решетников
Лилия Абибулаева
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Губернатор поблагодарил Михаила Немтинова за службу . Фото: Instagram Максима РешетниковаГубернатор поблагодарил Михаила Немтинова за службу . Фото: Instagram Максима Решетникова
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Ночью в Перми произошло ЧП. В Орджоникидзевском районе 50-летний мужчина в наркотическом опьянении устроил стрельбу и застрелил местную жительницу. Также пострадали двое мужчин, среди которых сотрудник Росгвардии Михаил Немтинов.

Росгвардейца доставили в больницу. Днем 4 декабря его навестил Максим Решетников. Губернатор выразил соболезнования семье погибшей и поблагодарил Михаила за службу.

- Семье погибшей - мои соболезнования. Поможем всем, чем надо. Михаила договорились с руководством краевой Росгвардии представить к госнаграде. Берегите себя! - написал губернатор Прикамья в соцсетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU

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