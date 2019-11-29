В Перми стая собак напала на трех детей, катавшихся с горки

В Перми произошла очередная трагедия с бродячими собаками, которые напали на трех детей, катавшихся с горки в частном секторе. Об этом рассказал в своем Instagram глава Перми Дмитрий Самойлов.

- Сегодня стая собак в частном секторе Висима напала на трех мальчиков, которые в логу катались с горки, - написал он. - Один из них в тяжелом состоянии доставлен в краевую детскую клиническую больницу. Попросил главврача больницы взять под личный контроль состояние ребенка, семье пострадавшего мальчика будет оказана вся необходимая помощь, в том числе психологическая и материальная.

"До сих пор удивляюсь, как меня не съели". Пермячка рассказывает, как на нее напала свора собак 00:00 00:00

Служба по отлову безнадзорных животных отчиталась, что за последний месяц ловцы трижды выезжали в это место и отловили трех собак, однако результат работы в итоге оказался нулевым и от нападения собак пострадали дети.

Фото с места ЧП: Instagram samoilovperm.

- Сегодняшние события показывают, что такой подход не обеспечивает безопасность пермяков, кратно увеличиваем количество ловцов, усиливаем патрулирование, взаимодействие с ТОСами, - отметил Дмитрий Самойлов. - Директор МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек» с сегодняшнего дня уволен. Мой заместитель Игорь Субботин будет лично отвечать за организацию отлова безнадзорных собак.

Трагедию бурно стали обсуждать пермяки: «Что говорить, если собаки уже по центру бегают?», «А про ситуацию в логу, где собаки загрызли пенсионерку, все забыли? А мы по-прежнему ходим и боимся. Они никуда не делись, живут себе и размножаются. По одиночке не бегают, только огромными стаями». «По собакам давно пора принимать серьезные меры! Хорошо, что увеличиваете отлов! Это действительно нужно!», «Район улицы Декабристов: страшно за детей, опасно выходить с домашней собакой», «Восстания 14 все лето стая собак на детской площадке проживала! Почти все с бирками на ушах начинали грызть других собак, охраняя территорию».

"Моего сына чуть не загрызли собаки", - рассказывает мама 10-летнего Ярослава 00:00 00:00

За последний месяц в Перми, напомним, это уже не первое ЧП с безнадзорными собаками, которые нападают на людей. Жуткая история произошла в городе в середине октября. Пожилая пенсионерка отправилась в лог на улице Фрезеровщиков, чтобы навестить могилу своего пекинеса. Она стала спускаться в лог за ней - стая собак. Спустя пару дней сын пенсионерки понял, что мама пропала. Он пошел в полицию. Через несколько дней на розыски вышли волонтеры и следователи. Они нашли в логу одежду и человеческие останки.

После второй трагедии, где тяжело пострадал ребенок, уже возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек».

- Вечером во время прогулки на улице в Мотовилихинском районе Перми на семилетнего мальчика набросилась стая бездомных собак, - рассказали подробности в пресс-службе СУ СКР по пермскому краю. – Они покусали ребенка. Собак отогнал и вызвал скорую помощь проходящий мимо мужчина. В результате нападения мальчику причинен тяжкий вред здоровью. Ребенок госпитализирован в больницу.

Следователи провели осмотр места происшествия. Уже прошел обыск и выемка документации в муниципальном учреждении. Устанавливаются все обстоятельства и лица, виновные в произошедшем. Максимальное наказание, которое может грозить виновным - до пяти лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Источник: в Перми стая собак утащила женщину в лог и растерзала

По словам собеседника, удалось найти только кисть женщины (подробнее…)

"Тут лай сутками стоял". Что говорят жители дома, у которого пермячку растерзала стая собак

Следователи возбудили уголовное дело (подробнее…)

За пермячку, растерзанную стаей собак, ответят руководители службы отлова бродячих животных

Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» (подробнее…)

«Ищем собачью слюну на фрагментах одежды». Пять острых вопросов экспертам, могли ли бродячие собаки растерзать пропавшую пермячку.

И какое наказание грозит тем, кто виноват в этой трагедии[аудио] (подробнее)

«Всю одежду нашли, а тело - нет». Что говорит сын пропавшей пермячки, которую могли растерзать собаки.

По словам мужчины, в логу обнаружили сапог со следами собачьих зубов и порванную куртку [аудио] (подробнее...)

После смерти пермячки руководителя службы отлова обвинили в халатности.

Пенсионерку, по одной из версий, растерзала стая собак (подробнее)