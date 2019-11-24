В Прикамье в центре города стая собак напала на двух маленьких девочек

Жуткий случай, который произошел в самом центре Березников в субботу днем, обсуждают в березниковских соцсетях. Две маленькие девочки, одной из которых еще даже не исполнилось пяти лет, занимались в кружке танцев в городском Культурно-деловом центре.

После занятий они вышли на улицу в сопровождении старшего брата одной из юных танцовщиц на улицу. И тут на них набросилась свора псов, собаки стали рвать зубами одежду.

- Сегодня у КДЦ бродячая собака покусала двух маленьких девочек! – с тревогой сообщил на странице ВКонтакте группы «ЧП Березники» отец одной из пострадавших девочек.

По его словам, его старшему сыну, в конце концов, удалось отогнать собак, и что девочек спасли только пуховики. Он сообщил, что в полицию обращаться не стал, поскольку девочки не пострадали и он не уверен, что последует какая-либо реакция.

Одна из пользовательниц соцсети сообщила, что 30 сентября в Березниках ее также искусала собака, и ей пришлось обращаться за медицинской помощью.

- Запись в травмпунке об этом есть, а в полиции нет, - написала она.

- Сегодня в районе детской поликлиники пять псов окружили женщину, удалось отогнать их только, когда взял в руки доску, - сообщил еще один житель Березников, подтвердив, что в городе – проблема с бродячими собаками.

- По всему городу стаи по 3-4 сбоаки, при мне летом у рынка кинулись на мальчишку, его спасло то, что он от испуга громка завизжал, и псы отбежали, - согласилась с ним одна из посетительниц соцстранички.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Источник: в Перми стая собак утащила женщину в лог и растерзала

По словам собеседника, удалось найти только кисть женщины (подробнее…)

"Тут лай сутками стоял". Что говорят жители дома, у которого пермячку растерзала стая собак

Следователи возбудили уголовное дело (подробнее…)

За пермячку, растерзанную стаей собак, ответят руководители службы отлова бродячих животных

Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»(подробнее…)

«Всю одежду нашли, а тело - нет». Что говорит сын пропавшей пермячки, которую могли растерзать собаки.По словам мужчины, в логу обнаружили изгрызенный сапог и порванную куртку (подробнее)

В Перми женщину загрызли собаки на могиле ее пекинеса. В Мотовилихинском районе 9 октября из дома ушла 80-летняя женщина и пропала — после оказалось, что женщину растерзали дикие собаки (подробнее)