"Собака схватила дочь за ногу и рвала клыками". В Прикамье стая бродячих псов напала на школьницу

- Вся нога была в крови, - с ужасом вспоминает Наталья из Березников, мама 16-летней школьницы Алины. - Сейчас у нее там синяк размером с мужскую ладонь.

Днем в прошлую среду, 13 ноября, девочка шла со школы. Уже у своего дома по улице Мира она с опаской огляделась - под балконами несколько недель назад поселилась стая бездомных собак. Внезапно Алина их увидела - собаки понеслись в ее сторону, окружили и стали лаять.

- А одна из них схватила дочь за ногу, вцепилась клыками и рвала, - говорит Наталья. - Потом другие собаки что-то увидели и побежали, та, что укусила дочку, тоже унеслась. Мы сразу после случившегося поехали в травмпункт, медики обработали рану. Она очень глубокая оказалась. Сейчас предстоит еще прививки ставить.

По словам Натальи, после ЧП с собаками она обращалась в полицию, администрацию, но никто в этом вопросе ей не помог.

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- Я позвонила директору службы отлова, та сказала, что денег на отлов стаи пока нет, - говорит Наталья. - А нам-то что делать? Через два дня после нападения на дочку эта же собака покусала мальчика-младшеклассника. К счастью, это увидела прохожая и отогнала ее. Мы просто не знаем, что делать, уже втроем из дома выходим, чтобы хоть как-то защититься в случае чего. Надеемся, что служба отлова, все-таки, найдет деньги и увезет собак в приют.

Мы написали запрос в пресс-службу администрации города Березники с вопросом о том, возможно ли отловить стаю, а если нет, то по какой причине. Ответ мы опубликуем.

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