В администрации Березников рассказали, когда отловят стаю собак, терроризирующих жилой дом

СЕГОДНЯ 09:36 2019-11-20T09:36:56+03:00

За ними уже выезжала служба отлова, но поймать животных не удалось

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Жители Березников жалуются на стаю собак, живущих у дома по улице Мира. Местная жительница Наталья рассказала, что на прошлой неделе одна из собак сильно покусала ее дочку, а также напала на мальчика-второклассника.

Мы направили запрос в администрацию города Березники, чтобы узнать, отловят ли эту стаю.

- В этом году администрация города 5 раз объявляла аукцион на отлов и содержание собак, но он ни разу не состоялся по причине отсутствия заявок, - сообщили в пресс-службе. - В августе был заключен договор на отлов собак с некоммерческим фондом помощи животным «Друг», который уже отловил и стерилизовал 42 особи. Сейчас с ними заключен договор на сумму 300 тысяч рублей, еще один планируется заключить в декабре 2019 года - январе 2020 года. В администрации подтвердили, что им поступали заявки на отлов собак, живущих на Мира. 15 ноября сотрудники фонда выехали туда, чтобы отловить животных и отвезти в приют, но не нашли стаю.

- Но они связались с мамой пострадавшего второклассника с просьбой сообщить, если собаки вновь появятся в районе ее дома, - добавили в пресс-службе. - Уточним, что в следующем году в городе планируется начать строительство приюта для бездомных животных. Там смогут находиться до 200 собак.

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ИСТОЧНИК KP.RU