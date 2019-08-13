2019-08-13T11:40:58+03:00
Происшествия

«Его окружила целая стая». В Прикамье 9-летнего мальчика покусала бродячая собака

Теперь Егору предстоит пройти курс прививок от бешенства
Елена КОНОВА
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Егор очень испугалсяЕгор очень испугалсяФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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- У моего сына такая рана: явно, что это укус собаки, а не царапина от ее когтей, - возмущается жительница Березников Наталья В.

Вечером 11 августа 9-летний Егор, будущий третьеклассник, пошел гулять. Когда он искал во дворах у дома своих друзей, то увидел стаю собак - несколько взрослых и пса-подростка. Егор и раньше их видел: они часто лежат у магазина, где продают мясо. Почти все просто подбежали к Егору, окружили, но особого интереса не проявили. Мальчик, зная, что нельзя в такие моменты кричать и бежать, в ужасе остался на месте.

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- И тут одна из них начала оглушительно лаять, - говорит его мама Наталья. - Собака подбежала к сыну и укусила его за ногу. К счастью, не сильно - видимо, зубы соскользнули со штанины. Егор очень испугался, но не заплакал и продолжал стоять. А собаки просто убежали.

Теперь у мальчика рана на ноге. Фото предоставила его мама

Теперь у мальчика рана на ноге. Фото предоставила его мама

Наталья возмущается - по рассказу сына, все это видели взрослые люди, стоящие рядом. Но они даже ничего не сделали, не попытались защитить ребенка.

- После этого сын пришел домой, - рассказывает Наталья. - Но он мне ничего не рассказывал до вечера. Потом я увидела рану, и Егор рассказал, что его покусала собака. Я спросила, почему он раньше мне не рассказал, а сын ответил: «Боялся, что ты ругаться будешь!». Я, конечно, его ругать не стала. Мы съездили в больницу, будем ставить прививку от бешенства. Главное, чтобы после случившегося сын не стал бояться собак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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