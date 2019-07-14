2019-07-14T11:41:56+03:00
Происшествия

«Если бы не вмешались прохожие, у меня ребенка бы загрызли». В Перми 10-летнего мальчика чуть не растерзала стая беспризорных собак

Животные набросились на школьника во дворе
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Мама Ярослава собирается подавать в суд, если беспризорных собак, искусавших Ярослава, не выловят.Мама Ярослава собирается подавать в суд, если беспризорных собак, искусавших Ярослава, не выловят.Фото: из семейного архива
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- Это очень страшно! Если бы не вмешались двое мужчин, у меня ребенка бы загрызли, - Наталья до сих пор не может прийти в себя от пережитого ужаса.

Днем в пятницу ее 10-летний сын Ярослав сидел в соседнем дворе, на улице Карпинского, 75. Мальчик ждал одноклассника, чтобы вместе с ним идти гулять.

Он покачался на качелях, потом, не торопясь, спустился. Ярослав не делал никаких резких движений, но едва шагнул в сторону, перед ним встала собака. Пес зарычал и схватил мальчика за ногу, тут же на ребенка набросилась вторая собака. Агрессивные псы уронили Ярослава на песок и начали рвать его за ноги и тело. Мальчик только успел прикрыть руками голову, чтобы животные не вцепились в лицо. А вокруг еще собралась стая из пяти собак, готовых броситься в любую минуту.

К счастью, рядом на лавочке сидели двое мужчин. Увидев нападение на ребенка, они вскочили, не без труда разогнали свирепых собак и спасли мальчика.

В травмпункте врачи зафиксировали у Ярослава глубокие покусы на ногах, руках и теле. Сейчас мальчик с бабушкой каждый день ходит на перевязки и уколы. Ему назначили курс прививок.

Нападение беспризорных собак на жителей Перми происходят довольно часто.

- Надо что-то делать с ними. Сегодня они на моего ребенка напали, завтра - на другого, - возмущается Наталья. - Я в пятницу дозвонилась до администрации Индустриального района. Девушка мне сказала, что информацию о нападении на Ярослава отправит по электронной почте в службу по отлову собак. Но был вечер пятницы, так что, наверно, никто это письмо пока не прочитал. Но если в понедельник власти никак не отреагируют, придется подавать в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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