В Прикамье пациенткам приостанавливают проводить процедуры ЭКО

1 Апр 2020 2020-04-01T22:57:33+03:00

Во время изоляции всем важно оставаться дома. Фото: Василий Вахрин

К беременным врач будет приходить домой

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В связи с распространением коронавируса в Прикамье, под запрет попала такая процедура, как экстракорпоральное оплодотворение. По распоряжению Главного государственного врача по Пермскому краю, эта процедура становится под запретом.

- Прием документов, сдача анализов, работа комиссии Министерства здравоохранения Пермского края, проведение процедуры ЭКО приостановлено до особого распоряжения, - сообщает Минздрав края.

Также приостановлены все плановые посещения поликлиник и женских консультаций, запись плановых пациентов прекращена.

- Беременным женщинам сейчас, как и всем остальным, стоит оставаться дома. Ходить на плановые приемы в женские консультации не нужно - все их отменили, - отметили в крановой администрации. - Акушер-гинеколог будет приходить к каждой беременной домой и следить за ее состоянием.

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ИСТОЧНИК KP.RU