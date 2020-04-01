Можно ли выезжать на дачу во время полной самоизоляции в Перми и Пермском крае

Сегодня, 1 апреля, на брифинге по режиму всеобщей самоизоляции в Перми заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края Лев Гершанок сообщил, что выезд на дачу будет нарушением режима.

- Дача - это место, где вы проводите свой досуг, место для отдыха, - говорит Гершанок. - Поэтому поездка на дачу будет рассматриваться как нарушение режима самоизоляции. Если вы хотите, можете отправиться на дачу сегодня, но находиться там нужно будет до прекращения режима самоизоляции. Когда он закончится, пока неизвестно.

В соответствии со статьей 6.3 КоАП за нарушение режима карантина предусмотрен штраф от 15 до 300 тысяч рублей.

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