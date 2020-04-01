Социальная дистанция в Перми в условиях коронавируса: какие существуют нормы и для чего необходима

Большинство из нас уже знают, что глава Прикамья Дмитрий Махонин подписал указ о введении со 2 апреля, с четверга, режима обязательной всеобщей самоизоляции – для всех жителей Прикамья.

Но не все в курсе, что многие пункты этого указа за №26 вступили в силу уже в момент его подписания – то есть с 31 марта, со вчерашнего дня.

Уже вступили в силу

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К таким вступившим уже в силу требованиям относится и пункт, обязывающий нас соблюдать так называемое социальное дистанциирование. Звучит он так: «Соблюдать дистанцию до других физических лиц не менее 1,5 метров в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси».

- Эта мера абсолютно оправдана, поскольку основной путь передачи коронавирусной инфекции как раз воздушно-капельный, - объясняют в краевом Роспотребнадзоре.

Так что если вы отправитесь в близлежащий магазин за товарами первой необходимости или в аптеку возле дома, а там скопились очереди, не следует стоять вплотную друг к дружке, необходимо соблюдать дистанцию. То же самое и в транспорте - если видите, что пришел автобус, в котором много народу, лучше подождать следующего.

Указ говорит о социальном дистанциировании только в общественных местах, но ясно, что придерживаться такого правила лучше всего и дома.

Носить нужно не только маски, но и перчатки

Понятно, что в каких-то случаях избежать более тесного, чем хотелось бы, контакта с окружающими не удастся. Например, при оплате товаров в магазине на кассе. Тут должно помочь еще одно требование губернаторского указа, которое также вступило в силу с 31 марта. Оно говорит о том, что при нахождении в общественных местах и общественном транспорте мы обязаны использовать средства индивидуальной защиты. Причем, не только маски, но и перчатки. Также в масках и перчатках должны быть и те, кто нас обслуживает и перевозит – продавцы, водители такси и автобусов.

- Требование насчет перчаток также вполне оправдано, - говорят специалисты Роспотребнадзора. – Инфекция способна передаваться не только воздушно-капельным путем, но и через предметы. Важно исключить непосредственное прикосновение к ним.

Санитарные врачи напоминают, что маски и перчатки нужно менять либо стирать с мылом каждые три часа или сразу по возвращении домой с улицы.

Что грозит?

Что грозит тем, кто нарушит эти два пункта губернаторского указа – о социальном дистанциировании и обязательном ношении масок и перчаток в общественных местах?

Ясно, что замерять рулеткой расстояние между людьми вряд ли кто-то будет, и тут главная надежда на нашу сознательность. А вот человеку без маски и перчаток вполне могут вынести предупреждение или даже оштрафовать. Сейчас в Госдуме приняты нормативные акты: штрафы для граждан за нарушение санитарных требований во время режима самоизоляции предусматриваются от 1 тысячи рублей, но регионы вправе установить и более жесткие наказания.

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