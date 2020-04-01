2020-04-01T10:31:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Можно ли выгуливать животных в Перми во время самоизоляции

О прогулках с собаками в парках горожанам придется забыть
Анна МАЛЫШЕВА
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Выходить на прогулку с собакой можно не дальше 100 метров от дома.Выходить на прогулку с собакой можно не дальше 100 метров от дома.Фото: Василий Вахрин
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Режим всеобщей самоизоляции в Прикамье вступает в силу со 2 апреля. Выходить на улицу без особой необходимости не стоит. Можно выйти только в ближайший магазин за продуктами или в аптеку за лекарствами, доехать на работу (если вы не подпадаете под указ Президента РФ о нерабочей неделе).

Как быть с домашними животными в период полной самоизоляции? Можно ли выгуливать собак, как раньше?

- Выгуливать домашних животных в период самоизоляции можно, но не отходя дальше чем на 100 метров от дома, - сообщают представители краевой администрации. - Не рассчитывайте на долгие прогулки или пробежки с собакой. В любом случае, парки, скверы и набережная сейчас закрыты.

Старайтесь держаться подальше от других людей, выгуливающих собак, хотя бы на необходимом расстоянии в 1,5 метра. Выходите на прогулку рано утром, когда на улице мало людей или поздно вечером. Придя домой, вымойте тщательно руки и помойте лапы своему животному.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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