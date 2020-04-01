Из пермской инфекционной больницы выписали первого выздоровевшего от коронавируса
Хорошая новость пришла от пермских медиков. Первый пациент был выписан из Пермской краевой инфекционной больницы, выздоровевший от новой коронавирусной инфекции. Это мужчина 35 лет.
- Через две недели после начала лечения медики сделали два теста, оба они – отрицательные, - сообщили в Министерстве здравоохранения Пермского края.
С начала распространения коронавируса в Пермском крае подтверждено 13 случаев заболевания, 1 человек выздоровел, 1 умер. Еще 52 человека с симптомами ОРВИ находятся в больницах под наблюдением врачей, 3467 человек без ОРВИ – дома на самоизоляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU