2020-04-01T19:50:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Из пермской инфекционной больницы выписали первого выздоровевшего от коронавируса

Тесты после лечения стали отрицательными
Анна МАЛЫШЕВА
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Через две недели тесты на коронавирус у пациента стали отрицательнымиЧерез две недели тесты на коронавирус у пациента стали отрицательнымиФото: Анна МАЛЫШЕВА
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Хорошая новость пришла от пермских медиков. Первый пациент был выписан из Пермской краевой инфекционной больницы, выздоровевший от новой коронавирусной инфекции. Это мужчина 35 лет.

- Через две недели после начала лечения медики сделали два теста, оба они – отрицательные, - сообщили в Министерстве здравоохранения Пермского края.

С начала распространения коронавируса в Пермском крае подтверждено 13 случаев заболевания, 1 человек выздоровел, 1 умер. Еще 52 человека с симптомами ОРВИ находятся в больницах под наблюдением врачей, 3467 человек без ОРВИ – дома на самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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