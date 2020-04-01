Дмитрий Махонин обратился к жителям Пермского края за день до полной изоляции

1 Апр 2020 2020-04-01T13:48:53+03:00

Он рекомендовал жителям края соблюдать карантин и беречь себя [Видео]

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В Пермском крае со второго апреля вводится режим строгой самоизоляции. Правительство региона были вынуждены принять такие меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса и обезопасить жителей.

Дмитрий Махонин обратился к жителям с официальным заявлением. Глава Прикамья отметил, что вчера в Перми скончался мужчина с коронавирусом. Врио губернатора выразил соболезнования родным и близким погибшего и подчеркнул, что врачи сделали все возможно

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/770180" frameborder="0"></iframe> Официальное обращение главы региона Дмитрия Махонина.

- Я выражаю соболезнование родным и близким. Врачи боролись до конца. Со стороны медиков были приложены все усилия, - отметил Дмитрий Махонин. - Эта трагедия должна помочь нам задумать о своем будущем

Глава Прикамья подчеркнул, что со 2 апреля в Пермском крае вводятся режим строгой самоизоляции. Жители края должны будут соблюдать домашний карантин, за нарушения которого последует административная и уголовная ответственность.

- С завтрашнего дня в регионе вводится режим строгой самоизоляции. Так мы сможем сохранить самое ценное, здоровье вас и ваших близких, указом закреплены следующие ограничительные меры: выходить из дома разрешено только в случае крайней необходимости до ближайшего магазина, аптеки или на прогулку с собакой. Передвигаться на личном транспорте можно, но в случае острой необходимости. Также вводится полный запрет на массовые мероприятия. Сейчас не время для бравады.

Врио Губернатора отметил, что меры приняты не навсегда.

- Мы снимем их, когда обстановка стабилизируется. Для того, чтобы поскорее вернуться к обычной жизни, соблюдайте простые правила, оставайтесь дома и используйте индивидуальные средства защиты, - подчеркнул Дмитрий Махонин.

Также глава региона призвал не верить слухам и проверять всю информацию, касающуюся коронавируса в официальных источниках

ИСТОЧНИК KP.RU