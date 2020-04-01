Можно ли выходить в магазин или аптеку без маски во время самоизоляции в Перми

1 Апр 2020 2020-04-01T11:47:35+03:00

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Со 2 апреля в Перми вводится режим обязательной самоизоляции. Выходить на улицу можно будет только в магазин, в аптеку или для выгула собаки в пределах 100 метрах от дома. Нарушителям грозят серьезные штрафы. Передвигаться по улицам можно будет только тем, у кого есть специальные пропуска.

Сегодня Оксана Мелехова министр здравоохранения Пермского края сообщила, что предупреждения и штрафы полагаются и за появление на улице без средств индивидуальной защиты. Если вы выходите на улицу, на вас должна быть маска и перчатки. В противном случае - административный штраф.

Министр отметила, что маски можно сделать самостоятельно из марли. Самодельные маски необходимо проглаживать после каждого использования.

Перчатки также могут быть обычные, но после использования их необходимо обработать.

ИСТОЧНИК KP.RU