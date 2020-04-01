В краевой прокуратуре рекомендуют сообщать о нарушении закона в режиме самоизоляции

1 Апр 2020 2020-04-01T10:49:57+03:00

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Прокуратура Пермского края запускает «горячую линию» для сообщений о нарушении законодательства во время самоизоляции. Жители края могут сообщить о нарушениях ежедневно в рабочие дни с 9:00 до 12:00.

Жители Прикамья смогут сообщить о нарушении карантина, об ущемлении прав в социальной и трудовой сферах, права на медицинское обеспечение, а также о фактах немотивированного роста цен на продукты питания и жизненно-необходимые лекарственные препараты.

Всю информацию будут проверять. При обнаружении нарушений будут приняты соответствующие меры.

Телефон «горячей линии» 8 (342) 212-24-90

ИСТОЧНИК KP.RU