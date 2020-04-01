2020-04-01T08:12:22+03:00
Общество

В Пермском крае готовят более 1800 коек для приема больных с коронавирусом

В пермских больницах развернуто 880 койко-мест
Лилия Абибулаева
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Также подготовят специальный роддом, где будут принимать беременных женщин с коронавирусом.Также подготовят специальный роддом, где будут принимать беременных женщин с коронавирусом.Фото: Василий Вахрин
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Больницы Пермского края готовятся к приему больных коронавирусом. На данный момент в Перми готово 880 койко-мест. Также готовят койки в краевых больница. Это делается для уменьшения времени транспортировки пациентов на коронавирус до медучрежджения. Расстояние до стационара не должно превышать 150 километров.

Министр Здравоохранения уточнила, что отделения для больных с коронавирусом готовят в Осе (35 мест), Чайковском (50 мест), Октябрьском (45 мест), Березниках (110 мест) и Кудымкаре (50 мест). Также подготовят специальный роддом, где будут принимать беременных женщин с коронавирусом.

Таким образом, в Пермском крае подготовят 1842 (в том числе более 300 реанимационных) койки в больницах для пациентов с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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