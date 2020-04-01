Глава Прикамья запретил плановое отключение воды, электричества и газа на время изоляции

1 Апр 2020 2020-04-01T06:59:06+03:00

Во время самоизоляции предприятия коммунальной отрасли будут работать в усиленном режиме. Фото: Правительство Прикамья

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Во вторник, 31 марта, Дмитрий Махонин запретил отключать электричество, воду и газ в регионе на время самоизоляции. В случае аварии устранение ЧП должно происходить в кратчайшие сроки.

Также Дмитрий Махонин дал поручение руководству предприятий коммунальной сферы проверить наличие необходимых материалов на случай устранения аварии.

Во время самоизоляции предприятия коммунальной отрасли будут работать в усиленном режиме с введением дополнительных дежурных бригад. Все бригады обеспечат антисептиками и средствами индивидуальной защиты. Также будет проводится ежедневная дезинфекция всех помещений и служебного транспорта. Сотрудники должны будут проходить входной контроль, перед тем как приступить к работе.

ИСТОЧНИК KP.RU