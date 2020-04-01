Глава Прикамья запретил плановое отключение воды, электричества и газа на время изоляции
Во вторник, 31 марта, Дмитрий Махонин запретил отключать электричество, воду и газ в регионе на время самоизоляции. В случае аварии устранение ЧП должно происходить в кратчайшие сроки.
Также Дмитрий Махонин дал поручение руководству предприятий коммунальной сферы проверить наличие необходимых материалов на случай устранения аварии.
Во время самоизоляции предприятия коммунальной отрасли будут работать в усиленном режиме с введением дополнительных дежурных бригад. Все бригады обеспечат антисептиками и средствами индивидуальной защиты. Также будет проводится ежедневная дезинфекция всех помещений и служебного транспорта. Сотрудники должны будут проходить входной контроль, перед тем как приступить к работе.
ИСТОЧНИК KP.RU