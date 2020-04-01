2020-04-01T06:59:06+03:00
Общество

Глава Прикамья запретил плановое отключение воды, электричества и газа на время изоляции

Это должны контролировать главы муниципалитетов
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Во время самоизоляции предприятия коммунальной отрасли будут работать в усиленном режиме. Фото: Правительство ПрикамьяВо время самоизоляции предприятия коммунальной отрасли будут работать в усиленном режиме. Фото: Правительство Прикамья
Изменить размер текста:

Во вторник, 31 марта, Дмитрий Махонин запретил отключать электричество, воду и газ в регионе на время самоизоляции. В случае аварии устранение ЧП должно происходить в кратчайшие сроки.

Также Дмитрий Махонин дал поручение руководству предприятий коммунальной сферы проверить наличие необходимых материалов на случай устранения аварии.

Во время самоизоляции предприятия коммунальной отрасли будут работать в усиленном режиме с введением дополнительных дежурных бригад. Все бригады обеспечат антисептиками и средствами индивидуальной защиты. Также будет проводится ежедневная дезинфекция всех помещений и служебного транспорта. Сотрудники должны будут проходить входной контроль, перед тем как приступить к работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У главного врача больницы в Коммунарке подтвердился коронавирус
Пермский молодежный центр набирает волонтеров для оказания помощи пожилым и больным людям во время эпидемии коронавируса
Жители Перми могут получать госуслуги, не выходя их дома
Жители Прикамья могут оценить качество медицинских услуг
В Прикамье 3467 человек находятся на домашнем карантине
Полиция задержала пермяков, которые раскладывали наркотики с 4-месячным ребенком на руках
В Пермском крае готовят более 1800 коек для приема больных с коронавирусом
Руководитель следственного комитета России поручил наградить пермяков, которые спасли пенсионерку от грабителя
Дело о смерти женщины от укусов собак в Перми будут рассматривать в центральном аппарате следственного комитета
Глава Прикамья запретил плановое отключение воды, электричества и газа на время изоляции
В Перми Виктор Агеев возглавит совет по вопросам экологии и ответственного обращения с бездомными животными
В центре Перми на строительной площадке нового МФЦ обвалился грунт