Из-за коронавируса краевое ГИБДД просит граждан отправлять обращения в электронной форме

26 Март 2020 2020-03-26T06:31:21+03:00

Через интернет госпошлина будет стоить меньше на 30% Фото: Василий Вахрин

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Краевое ГИБДД в целях профилактики коронавирусной инфекции частично переходит на удаленный формат работы. Госинспекция просит граждан отправлять заявления через сайт «Госууслуги», чтобы избежать массового скопления заявителей в РЭО ГИБДД по адресам: г. Пермь, Б.Гагарина 80 и ул. Спешилова 107/3.

Также в ведомстве отмечают, что при оформлении услуги через интернет госпошлина будет стоить меньше на 30%

Напомним, ранее мы писали о том, что пермские суды ограничили доступ на заседания из-за коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU