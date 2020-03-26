Из-за коронавируса краевое ГИБДД просит граждан отправлять обращения в электронной форме
Краевое ГИБДД в целях профилактики коронавирусной инфекции частично переходит на удаленный формат работы. Госинспекция просит граждан отправлять заявления через сайт «Госууслуги», чтобы избежать массового скопления заявителей в РЭО ГИБДД по адресам: г. Пермь, Б.Гагарина 80 и ул. Спешилова 107/3.
Также в ведомстве отмечают, что при оформлении услуги через интернет госпошлина будет стоить меньше на 30%
Напомним, ранее мы писали о том, что пермские суды ограничили доступ на заседания из-за коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU
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