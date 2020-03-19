Пермские суд ограничили доступ на заседания из-за коронавируса

19 Март 2020 2020-03-19T08:43:52+03:00

Ограничение вводится с 19 марта и до 10 апреля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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В Пермском крае введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. В связи с этим в пермских суда ограничен личный прием граждан. Также жителям города, если они не являются участниками судебного процесса запрещено заходить в здание суда.

Рассматриваться будут только дела безотлагательного характера: об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни.

Как сообщили в пресс-службе краевого суда, ограничение вводится с 19 марта и до 10 апреля.

Также прием граждан ограничила пермская налоговая служба.

ИСТОЧНИК KP.RU