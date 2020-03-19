19 марта в Перми зафиксирован третий случай заболевания коронавирусной инфекцией. Это официально подтвердили в министерстве территориальной безопасности Пермского края.

Тем временем на заседании оперативного штаба обсудили меры, принимаемые в Прикамье по предотвращению распространения коронавируса. В частности, в инфекционных отделениях края на всякий случай подготовлено 900 мест для пациентов.

- Дополнительно можем перепрофилировать еще 3,5 тысячи мест в стационарах, - сообщила министр здравоохранения Оксана Мелехова.

Также принято решение об отмене всех спортивных, культурных, общественных, научных и других массовых мероприятий, где предполагается участие более 50 человек.

Был за границей? Получи больничный

С пятницы, 20 марта вводят новые правила: все пермяки, вернувшиеся из-за границы, причем из любой страны, должны 14 дней просидеть дома на карантине, получив при этом больничный. Для этого надо позвонить по телефону горячей линии Минздрава: 258-07-87.

- Также на самоизоляцию с получением больничного имеют право все члены их семей, - отметила Оксана Мелехова.– Все вопросы, касающиеся коронавируса, можно задавать на нашу горячую линию. Сейчас туда ежедневно поступает порядка 250 обращений. Чтобы было проще дозвониться, мы расширили количество каналов. Сейчас мы думаем о возможности организации для хронических больных выписки рецептов на льготные лекарства без посещения поликлиники.

"Маска,чистые руки и ограничение контактов",- санитарные врачи о том, как избежать коронавирусной инфекции 00:00 00:00

Также, как сообщила министр, особое внимание будет уделяться больным пневмонией. Всех пациентов с этим диагнозом уже обследован на коронавирус. Тех, кто еще заболеет пневмонией, также будут в обязательном порядке обследовать.

- В Перми выделено четыре лечебных учреждения, где откроют специализированные отделения для больных пневмонией, - рассказала Оксана Мелехова. - Ранее таких больных госпитализировали в обычные терапевтические отделения. Такие же отделения будут открыты и в ряде больниц края.

У учеников досрочные каникулы

- В четверг, 19 марта, всех школьников Перми отправили на досрочные каникулы, - рассказала министр образования Пермского края Раиса Кассина. - А с понедельника каникулы начнутся и во всех школах края. Они продлятся по 29 марта, а с 30 марта по 12 апреля школьники смогут обучаться дистанционно. На дистанционное обучение будут временно переведены также все техникумы и вузы, в том числе и частные.

Пока школьники будут находиться на каникулах, им не рекомендуется куда-нибудь уезжать.

- Мы предлагаем родителям исключить все поездки детей за пределы края, даже если какие-то частные учреждения дополнительного образования будут предлагать это, - сообщила Раиса Кассина. - А для государственных учреждений запрещены абсолютно все выезды.

Детсады переведены на свободное посещение. Но родителям малышей рекомендуют, по возможности, оставлять их дома.

Ситуация коснулась и ЕГЭ. 19 марта должны были начаться досрочные экзамены. По решению министерства просвещения их перенесли на лето – когда будут проходить основные ЕГЭ.

Суды и налоговики ушли на удаленку

Пермские суды из-за коронавируса приостановят рассмотрение дел.

- Рассматриваться будут только дела безотлагательного характера: об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, - сообщили в Пермском краевом суде.

В здания судов запретили заходить всем людям, если они не являются участниками судебного процесса. Ограничение вводится до 10 апреля.

Также на дистанционный режим работы перешли служба судебных приставов и налоговая. Граждане могут обращаться в ведомства в письменной форме или через официальный сайт.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

23 человека находятся в стационарах с симптомами ОРВИ под наблюдением врачей.

361 человек изолирован на домашнем карантине по предписанию главного санитарного врача, из-за контактов с людьми, вернувшимися из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Испании, Германии, Франции.

313 человек находятся под наблюдением врачей - это здоровые люди, вернувшиеся на днях из зарубежных поездок.

"Семь способов, как обезопасить себя от коронавируса", - советы санитарных врачей 00:00 00:00

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