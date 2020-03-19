Коронавирус в Перми, последние новости на 19 марта 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Перми на 19 марта 2020 года: под наблюдением медиков сейчас находятся 697 человек.

19 марта в Перми по-прежнему остаются официально подтверждены два случая заражения коронавирусом. На прошлой неделе опасное заболевание диагностировали у мужчины, который 10 марта вернулся из Франции и у пермячки, которая три месяца прожила в Швейцарии, а недавно вернулась домой.

По информации краевого минздрава, сейчас состояние обоих госпитализированных удовлетворительное. У второй пациентки есть легкие признаки респираторного заболевания в виде кашля.

О последних новостях по коронавирусу в Перми на 19 марта 2020 года рассказаи в краевом минздраве и вот что известно о ситуации на эту минуту:

- На 19 марта эпидемиологическая ситуация в Пермском крае выглядит следующим образом: новых подтвержденных заболевших не выявлено, - сообщил заместитель министра здравоохранения Пермского края Евгений Камкин. - Под наблюдением медиков находятся 697 человек. За сутки прирост составил 139 человек. Из них госпитализированы 23 человека. 22 наблюдались в условиях стационара инфекционных отделений ранее, еще один пациент был госпитализирован в минувшие сутки.

361 человек находится на домашнем карантине. За сутки эта цифра увеличилось на 52 человека. Всем этим пермякам по распоряжению Главного санитарного врача был выдан листок нетрудоспособности, так как люди вернулись из неблагополучных по коронавирусу стран: КНР, Южной Кореи, Ирана, Италии, Германии, Испании и Франции.

"Маска,чистые руки и ограничение контактов",- санитарные врачи о том, как избежать коронавирусной инфекции 00:00 00:00

313 человек находятся сейчас под активным медицинским наблюдением. Это больше на 86 случаев. Это те люди, которые тоже вернулись из-за границы, но из стран, не входящих в вышеназванный список.

Накануне Правительство Прикамья сообщило, что готово организовать 4,5 тысяч мест для госпитализации жителей с подозрением на коронавирус.

Тем временем в Законодательном собрании Пермского края рассмотрели корректировку бюджета, связанную с распределением 12 миллиардов рублей - неиспользованных остатков за предыдущий период. Серьезный объем этих средств будет предусмотрен на противодействие короновирусой инфекции. Конкретный размер необходимого финансирования будет подсчитан к последней весенней сессии Законодательного собрания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Режим повышенной готовности в Перми из-за коронавируса: госорганизации переходят на удаленный режим работы

Режим повышенной готовности в Перми из-за коронавируса: ведомства приостановили личный прием граждан (Подробнее...)

Режим повышенной готовности в Перми из-за коронавируса: школьников распустили на каникулы, а в садах ввели свободное посещение

Как решается проблема с поставками масок в период режима повышенной готовности в Перми из-за коронавируса [аудио] (Подробнее...)