Режим повышенной готовности в Перми из-за коронавируса: школьников распустили на каникулы, а в садах ввели свободное посещение

В Перми из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции действует режим повышенной готовности. По поручению главы Перми Дмитрия Самойлова с 19 марта все школы, лицеи, гимназии и учреждения дополнительного образования, в том числе учреждения спорта отправлены на досрочные каникулы.

Как пояснили в администрации города, это профилактическая мера, направленная на предотвращение распространения заболевания.

Детские сады работают в штатном режиме, но вводится свободное посещение. Решение о том, будет ли ходить ребенок в садик или останется дома, принимают родители.

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Чтобы перейти на дистанционную форму обучения, родителям надо сообщить об этом сотрудникам детского сада - написав заявление или направив уведомление на сайт дошкольного учреждения. При этом если ребенок не будет ходить в садик более пяти рабочих дней, после этого ему надо будет получить справку о здоровье.

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Кроме этого, с 18 марта меры по профилактике коронавируса ввел департамент культуры и молодежной политики администрации Перми. Приостановили работу все муниципальные учреждения культуры: выставочные центры, библиотеки, театры, дворцы культуры, культурно-досуговые и концертные центры.

Также приостанавливается проведение всех международных мероприятий, в том числе с участием иностранных делегаций.

Как сообщили в администрации Перми, отдельное внимание уделяется дезинфекции общественного транспорта. Так, перевозчики должны проводить обработку поручней и ручек после каждого рейса и в конце смены в парке. Водители и кондукторы должны находиться на рабочем месте в масках и перчатках.

ОТМЕНА РЕЙСОВ

Объединенные Арабские Эмираты объявили об ужесточении правил въезда на территорию страны в связи с распространением коронавируса. Прямые рейсы из Перми будут отменены. Из Перми в Арабские Эмираты, напомним, летают «Royal Flight» и «Azur Air».

Также с 13 марта прекращены полеты из пермского аэропорта в Индию. Авиакомпании Royal Flight и Азур эйр досрочно завершили летную программу, которая была рассчитана до 24 марта. А с 16 марта авиакомпания «Уральские авиалинии» приостановила полеты в Прагу.

ЧТО БУДЕТ С МАСКАМИ?

В Пермском крае увеличат производство средств индивидуальной защиты. На заседании штаба по предотвращению распространения коронавируса в крае министр промышленности Алексей Чибисов отметил, что ведомство мониторит цены на продукты и средства защиты.

Также будет увеличено производство масок и респираторов.

- По обеспечению жителей края средствами индивидуальной защиты мы отрабатываем с рядом предприятий варианты пошива масок. Их производство будет увеличено. Одно из крупных промышленных предприятий начинает расширять производство полумасок с угольными фильтрами. Договорились, что они также увеличат выпуск респираторов с угольным фильтром, чтобы поставлять их в аптеки региона, – подчеркнул Алексей Чибисов.

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