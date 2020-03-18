Топ-менеджер прикамского «Уралкалия» Дмитрий Мазепин первым из российских бизнесменов самоизолировался из-за коронавируса

18 Март 2020 2020-03-18T19:53:51+03:00

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В компании «УРАЛХИМ», которая реализует в Прикамье крупный инвестиционный проект по строительству калийного рудника, опровергли слухи о том, что владелец этого нефтехимического холдинга Дмитрий Мазепин заразился коронавирусом, пообщавшись с сыном, вернувшимся из Куршавеля.

- Тест Дмитрия Мазепина на коронавирус отрицательный, - сообщили там. - В ряде СМИ появилась недостоверная информация о том, что у него выявлен коронавирус. Владелец «УРАЛХИМа» ранее, действительно, добровольно и по собственной инициативе сдал анализы на выявление вируса для подстраховки, поскольку общается с широком кругом лиц, а заболевание часто протекает при отсутствии симптомов. До получения результатов исследования Дмитрий Мазепин принял решение самоизолироваться, проявив тем самым социальную ответственность. Он чувствует себя хорошо, занимается спортом и продолжает дистанционно руководить компанией.

В холдинге заявили также, что Дмитрий Мазепин не мог заразиться от своего сына Никиты.

- Личных контактов между ними не было, - сообщили там. - Дмитрий Мазепин стал первым крупным российским бизнесменом, который пошел на добровольные клинические исследования, чтобы исключить заражение COVID-2019 в ходе заграничных командировок и встреч с представителями ряда европейских стран.

Московские офисы АО «ОХК «УРАЛХИМ» и ПАО «Уралкалий», заместителем председателя директоров является Дмитрий Мазепин, со вторника переведены на удалённую работу.

ИСТОЧНИК KP.RU