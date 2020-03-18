2020-03-18T19:53:51+03:00
Общество

Топ-менеджер прикамского «Уралкалия» Дмитрий Мазепин первым из российских бизнесменов самоизолировался из-за коронавируса

Он успешно прошел тест на COVID-2019 и руководит «Уралхимом» дистанционно
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
У российского бизнесмена не обнаружили коронавирус.У российского бизнесмена не обнаружили коронавирус.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В компании «УРАЛХИМ», которая реализует в Прикамье крупный инвестиционный проект по строительству калийного рудника, опровергли слухи о том, что владелец этого нефтехимического холдинга Дмитрий Мазепин заразился коронавирусом, пообщавшись с сыном, вернувшимся из Куршавеля.

- Тест Дмитрия Мазепина на коронавирус отрицательный, - сообщили там. - В ряде СМИ появилась недостоверная информация о том, что у него выявлен коронавирус. Владелец «УРАЛХИМа» ранее, действительно, добровольно и по собственной инициативе сдал анализы на выявление вируса для подстраховки, поскольку общается с широком кругом лиц, а заболевание часто протекает при отсутствии симптомов. До получения результатов исследования Дмитрий Мазепин принял решение самоизолироваться, проявив тем самым социальную ответственность. Он чувствует себя хорошо, занимается спортом и продолжает дистанционно руководить компанией.

В холдинге заявили также, что Дмитрий Мазепин не мог заразиться от своего сына Никиты.

- Личных контактов между ними не было, - сообщили там. - Дмитрий Мазепин стал первым крупным российским бизнесменом, который пошел на добровольные клинические исследования, чтобы исключить заражение COVID-2019 в ходе заграничных командировок и встреч с представителями ряда европейских стран.

Московские офисы АО «ОХК «УРАЛХИМ» и ПАО «Уралкалий», заместителем председателя директоров является Дмитрий Мазепин, со вторника переведены на удалённую работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Топ-менеджер прикамского «Уралкалия» Дмитрий Мазепин первым из российских бизнесменов самоизолировался из-за коронавируса
В Прикамье «Газель» среди бела дня сбила двух рабочих, которые наносили разметку на асфальт
В Перми на пешеходном переходе иномарка сбила 11-летнюю школьницу
«ЭнергосбыТ Плюс» проводит акцию «Помоги бабушке заплатить онлайн»
Жителя Прикамья осудили за хранение мака
В Прикамье беременную женщину заставили работать в ночную смену
Депутаты Заксобрания Прикамья будут работать в дистанционном режиме
В Прикамье легковушка сбила двух школьниц на пешеходном переходе
В Перми школу хореографии закрыли из-за громкой музыки
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается гололед и сильный ветер
Tele2 помогла связью абонентам, оставшимся за рубежом из-за коронавируса
Концерты в Пермской филармонии состоятся, но без зрителей
"Знай наших!" Сразу два ориентировщика из Перми стали победителями общего зачета Кубка мира
Из Перми отменены рейсы в Арабские Эмираты
«Вырвала доску в заборе и выбежала на улицу». В Прикамье собака покусала двух детей
«Принято тяжелое решение». Пермский ТЮЗ из-за коронавируса объявил о закрытии
Все школы Перми отправили на досрочные каникулы
В 2021 году в Перми начнут строить фуд-молл
У пермячки арестовали автомобиль, чтобы она заплатила кредит
В Перми задержали псевдосоцработницу, которая грабила пенсионеров