2020-03-19T10:00:09+03:00
Общество

Режим повышенной готовности в Перми из-за коронавируса: госорганизации переходят на удаленный режим работы

Режим повышенной готовности в Перми из-за коронавируса: ведомства приостановили личный прием граждан
Лилия Абибулаева
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Ограничения ввели с 19 мартаОграничения ввели с 19 мартаФото: Василий Вахрин
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В Перми и в крае введен режим повышенной готовности из-за коронавируса. Чтобы предотвратить распространение заразы по всему краю закрываются кино, театры, отменяются спортивные и культурные мероприятия.

Режим повышенной готовности в Перми из-за коронавируса внес свои коррективы и в работу государственных организаций края. Так, с 19 марта большинство ведомств работают в удаленном режиме, а личный прием ограничен.

Из-за режима повышенной готовности в Перми из-за коронавируса в пермских судах ограничен прием граждан. С 19 марта по 10 апреля будут рассматриваться только дела безотлагательного характера.

Также на дистанционный режим работы перешли служба судебных приставов и налоговая. Граждане могут обращаться в ведомства в письменной форме или через официальный сайт.

Кроме того, из-за угрозы распространения коронавируса в Пермском крае исправительные колония отменили свидания заключенный с родственниками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU

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