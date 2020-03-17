Врач, который контактировал с первым заболевшим коронавирусом в Перми, находится на карантине

Количество пермяков, которые из-за коронавируса находятся под наблюдением медиков, увеличивается с каждым днем. 13 марта их было 99, а 17 марта - 481 человек.

16 марта в это список попала пермячка, которая неделю назад контактировала с гражданами Чехии и Сербии, молодой мужчина, вернувшийся из Индии, а также женщина, контактировавшая с гражданином, прибывшим из Милана. Все они позвонили на «горячую линию» минздрава и сообщили о признаках респираторного заболевания.

- На карантине сейчас находится и тот врач, который контактировал с первым заболевшим пермяком, вернувшимся из Франции, - рассказали «КП-Пермь» в пресс-службе минздрава. – Все они находятся в изоляции на дому на активном наблюдении медиков. И в случае, если у людей появятся признаки заболевания, ходить никуда не нужно. Необходимо позвонить на «горячую линию» и сообщить, что были в стране, где отмечены случаи заражения коронавирусом, после чего включается определенный алгоритм действия врачей.

"Маска,чистые руки и ограничение контактов",- санитарные врачи о том, как избежать коронавирусной инфекции 00:00 00:00

- Ситуация с медицинскими масками в крае сейчас напряженная, врачам масок хватает? – спросили мы.

- Да, средства защиты у медицинских работников есть.

- Не увольняются ли медики из-за боязни заразиться коронавирусом?

- Такой информации у нас нет, все врачи в профессии находятся осознанно, они понимают, что есть профессиональные риски, но спокойно выполняют свой профессиональный долг.

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