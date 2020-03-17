2020-03-17T10:15:49+03:00
На здоровье

Врач, который контактировал с первым заболевшим коронавирусом в Перми, находится на карантине

А всего в Пермском крае под наблюдением медиков уже 481 человек
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Все пермские врачи в профессии находятся осознанно, они понимают, что есть профессиональные риски, но спокойно выполняют свой врачебный долг.Все пермские врачи в профессии находятся осознанно, они понимают, что есть профессиональные риски, но спокойно выполняют свой врачебный долг.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Количество пермяков, которые из-за коронавируса находятся под наблюдением медиков, увеличивается с каждым днем. 13 марта их было 99, а 17 марта - 481 человек.

16 марта в это список попала пермячка, которая неделю назад контактировала с гражданами Чехии и Сербии, молодой мужчина, вернувшийся из Индии, а также женщина, контактировавшая с гражданином, прибывшим из Милана. Все они позвонили на «горячую линию» минздрава и сообщили о признаках респираторного заболевания.

- На карантине сейчас находится и тот врач, который контактировал с первым заболевшим пермяком, вернувшимся из Франции, - рассказали «КП-Пермь» в пресс-службе минздрава. – Все они находятся в изоляции на дому на активном наблюдении медиков. И в случае, если у людей появятся признаки заболевания, ходить никуда не нужно. Необходимо позвонить на «горячую линию» и сообщить, что были в стране, где отмечены случаи заражения коронавирусом, после чего включается определенный алгоритм действия врачей.

"Маска,чистые руки и ограничение контактов",- санитарные врачи о том, как избежать коронавирусной инфекции

00:00
00:00

- Ситуация с медицинскими масками в крае сейчас напряженная, врачам масок хватает? – спросили мы.

- Да, средства защиты у медицинских работников есть.

- Не увольняются ли медики из-за боязни заразиться коронавирусом?

- Такой информации у нас нет, все врачи в профессии находятся осознанно, они понимают, что есть профессиональные риски, но спокойно выполняют свой профессиональный долг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Прикамье зарегистрирован второй случай заражения коронавирусом

Об этом сообщили в Роспотребнадзоре [аудио] (Подробнее...)

Медики изолировали всех, с кем контактировал больной коронавирусом пермяк

У людей взяли анализы и ждут результатов[аудио] (Подробнее...)

В Пермском крае официально зафиксирован первый заболевший коронавирусом

Он вернулся из Франции и сейчас проходит лечение[аудио] (Подробнее...)

«Дезинфицируйте гаджеты и не обнимайтесь». Пермские медики рассказали, как защититься от коронавируса

11 марта под наблюдением медиков на домашнем карантине находятся 90 пермяков[аудио] (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Хватал за волосы и пинал». Жителя Прикамья отправят за решетку за угрозу убийством
В Перми закончились поиски пенсионерки, страдающей потерей памяти
В Прикамье в колонии для несовершеннолетних осужденных недокармливали
В Перми вместо ресторана «Вкус Странствий» появится супермаркет
В Перми пост пресс-секретаря губернатора покинула Дарья Левченко
Пермские ученые придумали прибор для уборки снега с крыш
В Пермском крае судебные приставы заставили женщину вспомнить о ребенке
Пермский политех перешел на дистанционное обучение
"Для тех, кто дома". Wink бесплатно покажет отечественное кино, мультфильмы и развивающий контент
«На борту бомба». Стали известны подробности сообщения о минировании самолета «Москва-Пермь»
На «Азоте» получена опытная партия карбамидо-аммиачной смеси
Рыбак из Перми погиб в Башкирии
В Перми осудили мужчину за сбыт наркотиков
В междунардный аэропорт «Пермь» завезли экспресс-тесты на коронавирус
В Перми пропала женщина, страдающая потерей памяти
Заразившаяся короновирусом пермячка три месяца прожила в Швейцарии
В пермском благотворительном фонде «Дедморозим» приостановили прием вещей и средств гигиены
По информации антимонопольщиков, в Прикамье осталось чуть более 4 тысяч медицинских масок
В пермском аэропорту сообщили о заминированном самолете
12 школьников из Прикамья будут соревноваться в окружной Интеллектуальной олимпиаде
Фестиваль Дениса Мацуева в Перми перенесли из-за коронавируса
В Прикамье пассажирский поезд насмерть сбил мужчину
В Перми продолжается реконструкция Комсомольского проспекта
В Перми отменят концерт группы «Rammstein»
В Перми водитель иномарки, уходя о столкновения, сбил пешехода