В минздраве Прикамья рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в пермской пятиэтажке на Чернышевского
Во время взрыва, который вчера, 20 марта, в полдень прогремел в пятиэтажном жилом доме на улице Чернышевского, 3, погибла 34-летняя женщина.
Как рассказали пожарные, они нашли ее тело на лестничной площадке возле квартиры №9 на четвертом этаже – взрывной волной в ней вышибло дверь.
В жилом доме в Перми произошел взрыв газа.
Позже эксперты-газовики установили, что взрыв газа, предположительно, произошел не на кухне, а в прихожей – газовые шланги, ведущие к плите, были кем-то перерезаны.
Из задымленного помещения спасатели вывели пять человек, которые не смогли эвакуироваться самостоятельно, троих из них пришлось госпитализировать. 71-летнюю женщину и 67-летнего мужчину увезли в городскую больницу имени Тверье, 35-летнего парня, который находился в разрушенной взрывом квартире поместили в больницу имени Гринберга. У них ожоги и травмы различной степени.
Взрыв газа в пермской пятиэтажке: погибла женщина, еще четыре человека пострадали
- Все они находятся в состоянии средней тяжести, - сообщили в краевом минздраве. – Им оказывается необходимая медицинская помощь.
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ИСТОЧНИК KP.RU