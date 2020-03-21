В минздраве Прикамья рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в пермской пятиэтажке на Чернышевского

21 Март 2020 2020-03-21T10:56:00+03:00

В результате ЧП погибла 34-летняя женщина, три человека госпитализированы [аудио] [видео]

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Во время взрыва, который вчера, 20 марта, в полдень прогремел в пятиэтажном жилом доме на улице Чернышевского, 3, погибла 34-летняя женщина.

Как рассказали пожарные, они нашли ее тело на лестничной площадке возле квартиры №9 на четвертом этаже – взрывной волной в ней вышибло дверь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/767642" frameborder="0"></iframe> В жилом доме в Перми произошел взрыв газа.

Позже эксперты-газовики установили, что взрыв газа, предположительно, произошел не на кухне, а в прихожей – газовые шланги, ведущие к плите, были кем-то перерезаны.

Из задымленного помещения спасатели вывели пять человек, которые не смогли эвакуироваться самостоятельно, троих из них пришлось госпитализировать. 71-летнюю женщину и 67-летнего мужчину увезли в городскую больницу имени Тверье, 35-летнего парня, который находился в разрушенной взрывом квартире поместили в больницу имени Гринберга. У них ожоги и травмы различной степени.

Взрыв газа в пермской пятиэтажке: погибла женщина, еще четыре человека пострадали 00:00 00:00

- Все они находятся в состоянии средней тяжести, - сообщили в краевом минздраве. – Им оказывается необходимая медицинская помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU