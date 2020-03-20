Пожарным удалось локализовать пожар после взрыва в пермской многоэтажке

20 Март 2020 2020-03-20T13:23:32+03:00

Огонь уже начал переходить на вторую квартиру

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В пятницу, 20 марта, на улице Чернышевского в Перми произошел взрыв газа. В результате ЧП погибла одна женщина - хозяйка квартиры.

Сообщение о пожаре поступило в 12:35. Из-за взрыва в квартире начался пожар. Площадь составила 9 кв. метров. Огонь начал переходить на соседнюю квартиру. Огонь распространился на площади в 70 квадратных метров.

На место оперативно приехали сотрудники экстренных служб города.

На данный момент пожар полностью локализован. Локализация пожара произошла в 12:39.

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ИСТОЧНИК KP.RU