Пожарным удалось локализовать пожар после взрыва в пермской многоэтажке
В пятницу, 20 марта, на улице Чернышевского в Перми произошел взрыв газа. В результате ЧП погибла одна женщина - хозяйка квартиры.
Сообщение о пожаре поступило в 12:35. Из-за взрыва в квартире начался пожар. Площадь составила 9 кв. метров. Огонь начал переходить на соседнюю квартиру. Огонь распространился на площади в 70 квадратных метров.
На место оперативно приехали сотрудники экстренных служб города.
На данный момент пожар полностью локализован. Локализация пожара произошла в 12:39.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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