«Это я сделал!». Молодой человек признался во взрыве дома в Перми
Сергей Резник, житель дома по улице Чернышевского, 3 в Перми, где произошел взрыв бытового газа, рассказал о том, что из подъезда пожарные вывели обгоревшего молодого человека в трусах:
- Он кричал: «Это я сделал!», - сообщил житель. - Он племянник той женщины, которая проживала в этой квартире.
Заместитель начальника Главного управления МЧС Денис Поздеев сообщил, что при взрыве погибла женщина. По его словам, предположительно, вместе с ней в трехкомнатной квартире находился и мужчина.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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