«Это я сделал!». Молодой человек признался во взрыве дома в Перми

20 Март 2020 2020-03-20T12:14:22+03:00

По словам жильцов, он племянник погибшей женщины

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Сергей Резник, житель дома по улице Чернышевского, 3 в Перми, где произошел взрыв бытового газа, рассказал о том, что из подъезда пожарные вывели обгоревшего молодого человека в трусах:

- Он кричал: «Это я сделал!», - сообщил житель. - Он племянник той женщины, которая проживала в этой квартире.

Заместитель начальника Главного управления МЧС Денис Поздеев сообщил, что при взрыве погибла женщина. По его словам, предположительно, вместе с ней в трехкомнатной квартире находился и мужчина.

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ИСТОЧНИК KP.RU