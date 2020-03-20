2020-03-20T12:36:38+03:00
Происшествия

Взрыв газа в пермской пятиэтажке: погибла женщина, еще четыре человека пострадали

ЧП произошло в доме на улице Чернышевского [видео]
Алена ОВЧИННИКОВААндрей МАТЛИНАнна Маркова
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ЧП произошло в 12.30 в пятиэтажке на улице Чернышевского, 3.ЧП произошло в 12.30 в пятиэтажке на улице Чернышевского, 3.Фото: Андрей МАТЛИН
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Оглушительный хлопок раздался 20 марта около 12.30 в пятиэтажке на улице Чернышевского, 3. В квартире на третьем этаже взорвался газ, после взрыва в квартире начался пожар. К месту ЧП мчались скорые, пожарные, спасатели.

Как передает с места корреспондет Комсомольской правды", все перепуганные жильцы, которые находились в это время в доме, оделись и вышли на улицу.

В жилом доме в Перми произошел взрыв газа.

- В квартире, где произошел взрыв газа, выбиты окна и обрушились перекрытия. Начался пожар. Не смотря на все усилия пожарных, которые заливали воду из шлангов в окно, огонь распространился по площади 70 квадратных метров. Причина - обрушившиеся перекрытия.

На лавочке сидел мужчина с окровавленным лицом, медики скорой помощи забинтовывали ему голову. Позже из дома вывели шокированного мужчину в одном нижнем белье.

Со слов очевидцев, этот мужчина находился в той квартире, где взорвался газ. Фото: Анна МАЛЫШЕВА

Со слов очевидцев, этот мужчина находился в той квартире, где взорвался газ.Фото: Анна МАЛЫШЕВА

Возле подъезда сидел обожженый кот. Судя по виду, было понятно, что животное тоже пострадало от взыва, но пока неизвестно каким образом кот оказался на улице.

Кот тоже пострадал. Фото: Анна МАЛЫШЕВА

Кот тоже пострадал.Фото: Анна МАЛЫШЕВА

- По предварительной информации, в результате взрыва газа одна женщина - хозяйка квартиры - погибла, пострадали еще четыре человека: один с ожогами, второй с отравлением, третья женщина травмами, - сообщает с места событий журналист "Комсомолки". - Еще одной пожилой жительнице дома стало плохо от произошедшего, но от госпитализации родные отказались и повезли ее к медикам самостоятельно.

Взрыв газа в Перми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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