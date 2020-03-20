Взрыв газа в пермской пятиэтажке: погибла женщина, еще четыре человека пострадали

Оглушительный хлопок раздался 20 марта около 12.30 в пятиэтажке на улице Чернышевского, 3. В квартире на третьем этаже взорвался газ, после взрыва в квартире начался пожар. К месту ЧП мчались скорые, пожарные, спасатели.

Как передает с места корреспондет Комсомольской правды", все перепуганные жильцы, которые находились в это время в доме, оделись и вышли на улицу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/767642" frameborder="0"></iframe> В жилом доме в Перми произошел взрыв газа.

- В квартире, где произошел взрыв газа, выбиты окна и обрушились перекрытия. Начался пожар. Не смотря на все усилия пожарных, которые заливали воду из шлангов в окно, огонь распространился по площади 70 квадратных метров. Причина - обрушившиеся перекрытия.

На лавочке сидел мужчина с окровавленным лицом, медики скорой помощи забинтовывали ему голову. Позже из дома вывели шокированного мужчину в одном нижнем белье.

Со слов очевидцев, этот мужчина находился в той квартире, где взорвался газ.Фото: Анна МАЛЫШЕВА

Возле подъезда сидел обожженый кот. Судя по виду, было понятно, что животное тоже пострадало от взыва, но пока неизвестно каким образом кот оказался на улице.

Кот тоже пострадал.Фото: Анна МАЛЫШЕВА

- По предварительной информации, в результате взрыва газа одна женщина - хозяйка квартиры - погибла, пострадали еще четыре человека: один с ожогами, второй с отравлением, третья женщина травмами, - сообщает с места событий журналист "Комсомолки". - Еще одной пожилой жительнице дома стало плохо от произошедшего, но от госпитализации родные отказались и повезли ее к медикам самостоятельно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/767641" frameborder="0"></iframe> Взрыв газа в Перми.

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