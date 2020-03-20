«Я думала, конец света наступил!». Жильцы пермской «китайской стены», где прогремел взрыв, заметили много странного

В субботний полдень микрорайон Николая Островского в Перми огласился воем сирен.

Поток «скорых», пожарных машин, автомобилей спасателей устремился в сторону взъезда в центр города с Южной дамбы. Все они сворачивают в сторону длинной пятиэтажки на улице Чернышевского,3, которую в народе прозвали «китайской стеной» - над ней издалека видны клубы черного дыма.

Туда же заруливают легковушки.

Пожар в пермской пятиэтажке.Фото: Анна МАЛЫШЕВА

- Это точно у нас, в «китайской стене»? – выскакивает из одной парень. – Мне на работу соседи позвонили.

Подоспевшие пожарные разворачивают длинную трехколенную лестницу. По ней пытается взобраться наверх, туда, где из двух окон валит густой дым, пожарный в защитном костюме. Но вдруг из оконного проема вырываются огромные языки пламени. Тогда внутрь пускают белые струи из брандспойта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/767642" frameborder="0"></iframe> В жилом доме в Перми произошел взрыв газа.

Пострадавших троих увезли на "скорой".Фото: Андрей МАТЛИН

Вокруг дома толпятся жильцы.

Взрыв газа в пермской пятиэтажке: погибла женщина, еще четыре человека пострадали 00:00 00:00

- Я как раз из магазина шел, подхожу к подъезду, и тут как рванет! – рассказывает один из них, – Я голову поднял, вижу, сверху сыплются какие-то ошметки, осколки стекла летят, я еле увернулся.

- Мы тоже на четвертом этаже живем, только в соседнем подъезде, - делится еще одна жительница дома. – Я на кухне обед готовила, и тут вдруг как грохнет! У меня сковородка и кастрюльки подпрыгнули и посыпались с плиты. Разве может быть такой грохот от взрыва газа? Я подумала, что конец света наступил!

Как сообщают по рации кому-то эмчээсники, предположительно, в квартире на четвертом этаже взорвался газ.

Ведут одного из пострадавших.Фото: Анна МАЛЫШЕВА

- А вот племянник той женщины, которая во взорванной квартире жила, все кричал, когда его вывели: «Это я сделал! Это я сделал!» - уверяет Сергей Резник, житель дома. – И вроде не пьяный он. И произошло все средь бела дня. Действительно, все странно.

Этого полураздетого парня с рыжей бородкой в одних трусах ведут к машине «скорой», его ноги все в ожогах. Затем провозят на каталке мужчину с кислородной маской на лице. Выводят девушку с испуганными глазами, она прижимает к груди какую-то сумочку.

На место ЧП приехал мэр Перми Дмитрий Самойлов.Фото: Андрей МАТЛИН

- Всего мы спасли из огня пять человек, трое из них госпитализировали с ожогами, одна женщина погибла, - перечисляет заместитель руководителя управления МЧС по Пермскому краю Денис Поздеев. – В трехкомнатной квартире на четвертом этаже разрушены все перегородки, но несущие стены вроде бы не пострадали. Эксперты устанавливают причины произошедшего. Следователи возбудили уголовное дело.

Вскоре пожарным удается справиться с огнем.

- Площадь разрушения составила 70 квадратных метров, - сообщают они по рации.

- А что теперь будет с нами? Куда нам деваться? – спрашивают друг друга жильцы.

Кое-кто из них вопросительно посматривает в сторону Дмитрия Самойлова – глава Перми почти сразу приехал на место ЧП.

Возле пятиэтажки на Чернышевского,3 развернули штаб.Фото: Андрей МАТЛИН

Наконец с официальным сообщением выступает глава администрации Свердловского района Андрей Усов.

- В доме отключили тепло и электричество, - сообщает он, - О степени разрушений конструкций, о том, насколько пострадали квартиры в двух подъездах, должны дать заключение специалисты. Пока мы предлагаем людям перейти в пункт обогрева и питания, который уже развернут в школе №33. Вечером проведем собрание с жильцами – многие из них пока на работе. Затем нуждающимся будем предлагать место в маневренном фонде на улице Народовольческой.

- Ну вот, детишки так радовались, что каникулы начались, а тут такое! – плачет одна из жительниц дома.

А к пятиэтажке продолжают прибывать легковушки: кому-то из жильцов только недавно сообщили, что у них в доме произошло ЧП.

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