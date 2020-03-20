«Я думала, конец света наступил!». Жильцы пермской «китайской стены», где прогремел взрыв, заметили много странного
В субботний полдень микрорайон Николая Островского в Перми огласился воем сирен.
Поток «скорых», пожарных машин, автомобилей спасателей устремился в сторону взъезда в центр города с Южной дамбы. Все они сворачивают в сторону длинной пятиэтажки на улице Чернышевского,3, которую в народе прозвали «китайской стеной» - над ней издалека видны клубы черного дыма.
Туда же заруливают легковушки.
Пожар в пермской пятиэтажке.Фото: Анна МАЛЫШЕВА
- Это точно у нас, в «китайской стене»? – выскакивает из одной парень. – Мне на работу соседи позвонили.
Подоспевшие пожарные разворачивают длинную трехколенную лестницу. По ней пытается взобраться наверх, туда, где из двух окон валит густой дым, пожарный в защитном костюме. Но вдруг из оконного проема вырываются огромные языки пламени. Тогда внутрь пускают белые струи из брандспойта.
В жилом доме в Перми произошел взрыв газа.
Пострадавших троих увезли на "скорой".Фото: Андрей МАТЛИН
Вокруг дома толпятся жильцы.
Взрыв газа в пермской пятиэтажке: погибла женщина, еще четыре человека пострадали
- Я как раз из магазина шел, подхожу к подъезду, и тут как рванет! – рассказывает один из них, – Я голову поднял, вижу, сверху сыплются какие-то ошметки, осколки стекла летят, я еле увернулся.
- Мы тоже на четвертом этаже живем, только в соседнем подъезде, - делится еще одна жительница дома. – Я на кухне обед готовила, и тут вдруг как грохнет! У меня сковородка и кастрюльки подпрыгнули и посыпались с плиты. Разве может быть такой грохот от взрыва газа? Я подумала, что конец света наступил!
Как сообщают по рации кому-то эмчээсники, предположительно, в квартире на четвертом этаже взорвался газ.
Ведут одного из пострадавших.Фото: Анна МАЛЫШЕВА
- А вот племянник той женщины, которая во взорванной квартире жила, все кричал, когда его вывели: «Это я сделал! Это я сделал!» - уверяет Сергей Резник, житель дома. – И вроде не пьяный он. И произошло все средь бела дня. Действительно, все странно.
Этого полураздетого парня с рыжей бородкой в одних трусах ведут к машине «скорой», его ноги все в ожогах. Затем провозят на каталке мужчину с кислородной маской на лице. Выводят девушку с испуганными глазами, она прижимает к груди какую-то сумочку.
На место ЧП приехал мэр Перми Дмитрий Самойлов.Фото: Андрей МАТЛИН
- Всего мы спасли из огня пять человек, трое из них госпитализировали с ожогами, одна женщина погибла, - перечисляет заместитель руководителя управления МЧС по Пермскому краю Денис Поздеев. – В трехкомнатной квартире на четвертом этаже разрушены все перегородки, но несущие стены вроде бы не пострадали. Эксперты устанавливают причины произошедшего. Следователи возбудили уголовное дело.
Вскоре пожарным удается справиться с огнем.
- Площадь разрушения составила 70 квадратных метров, - сообщают они по рации.
- А что теперь будет с нами? Куда нам деваться? – спрашивают друг друга жильцы.
Кое-кто из них вопросительно посматривает в сторону Дмитрия Самойлова – глава Перми почти сразу приехал на место ЧП.
Возле пятиэтажки на Чернышевского,3 развернули штаб.Фото: Андрей МАТЛИН
Наконец с официальным сообщением выступает глава администрации Свердловского района Андрей Усов.
- В доме отключили тепло и электричество, - сообщает он, - О степени разрушений конструкций, о том, насколько пострадали квартиры в двух подъездах, должны дать заключение специалисты. Пока мы предлагаем людям перейти в пункт обогрева и питания, который уже развернут в школе №33. Вечером проведем собрание с жильцами – многие из них пока на работе. Затем нуждающимся будем предлагать место в маневренном фонде на улице Народовольческой.
- Ну вот, детишки так радовались, что каникулы начались, а тут такое! – плачет одна из жительниц дома.
А к пятиэтажке продолжают прибывать легковушки: кому-то из жильцов только недавно сообщили, что у них в доме произошло ЧП.
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ИСТОЧНИК KP.RU