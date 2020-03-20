2020-03-20T15:41:59+03:00
Происшествия

«Шланг был перерезан». Квартиру в Перми, где произошёл взрыв, проверили газовики

По предварительным данным, взрыв был неслучайным[аудио]
Лилия Абибулаева
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У газовиков не было замечаний к состоянию оборудования. Фото: СУ СКР по Пермскому краюУ газовиков не было замечаний к состоянию оборудования. Фото: СУ СКР по Пермскому краю
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В Перми днем 20 марта произошел взрыв газа в квартире на 4 этаже многоэтажного дома. В результате хлопка начался пожар. Во время взрыва три человека пострадали, а женщина, которая проживала в этой квартире, погибла.

Когда пожарные потушили пламя, в квартире начали проверять газовое оборудование. В пресс-службе «Газпром межрегионгаз Пермь» рассказали, что к квартире со стороны ведомства не были никаких замечаний. Последний осмотр был сделан 22 декабря.

Результаты проверки показали, что взрыв был не случайным - шланг был намеренно перерезан.

- В ходе осмотра квартиры установлено, что кран к дальней левой конфорке газовой плиты, оборудованной системой газ-стоп, находился в открытом положении, запорная арматура перед плитой была открыта. Также установлено, что гибкий рукав (газовый шланг) между плитой и краном был поврежден — предположительно перерезан, - отметили в ведомстве.

Взрыв газа в пермской пятиэтажке: погибла женщина, еще четыре человека пострадали

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Откуда взялась искра, которая привела к взрыву, пока неизвестно.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU

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