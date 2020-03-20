2020-03-20T11:53:47+03:00
Происшествия

Жильцов дома в Перми, где произошел взрыв, разместят в резервном фонде

В здании отключили свет и тепло
Андрей МАТЛИН
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..Фото: Анна МАЛЫШЕВА
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Как сообщил глава администрации Свердловского района Андрей Усов, взрыв в пятиэтажке на улице Чернышевского, 3 произошел около половины первого дня.

- В 12.31 на 4 этаже раздался хлопок бытового газа, - отметил глава района. – Взрыв произошел в жилой квартире. Один человек погиб, пятеро жителей эвакуировано. Трое из них с травмами.

По словам Андрея Усова, жителей дома пока могут разместить в школе 33. В пятиэтажке отключили тепло и свет.

- Пока многие еще на работе, вечером проведем собрание с жителями дома, затем тех, кому потребуется, разместим в резервном фонде на улице Народовольческой. Сейчас специалисты осматривают конструкции дома в этом и соседнем подъезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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