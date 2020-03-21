2020-03-21T08:48:15+03:00
Происшествия

«Взрыв мог быть не случайным» В Перми расследуют дело о «хлопке» в пятиэтажном доме на Чернышевского

В разрушенной трехкомнатной квартире погибла женщина [аудио] [видео]
Андрей МАТЛИН
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Из разбитых окон вырывались языки пламени и клубы дыма.Из разбитых окон вырывались языки пламени и клубы дыма.Фото: Андрей МАТЛИН
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В следственном управлении СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело по факту взрыва в жилом пятиэтажном доме на улице Чернышевского, 3, который прогремел вчера, 20 марта, в полдень.

Пока дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности, но оно может быть переквалифицировано на статью об убийстве.

Одного из пострадавших ведут силовики. Фото: Анна МАЛЫШЕВА

Одного из пострадавших ведут силовики.Фото: Анна МАЛЫШЕВА

Как рассказали врачи «скорой» помощи, один из пострадавших вел себя явно неадекватно. Соседи подтверждают это. Они рассказывают, что когда его с обгорелыми ногами в одних трусах вывели из квартиры, где прогремел взрыв, он кричал: «Это я сделал! Это я сделал!». Во время взрыва ожоги получила его тетя, которая, по словам жителей дома, пришла его проведать. В квартире погибла еще одна женщина.

Как утверждают соседи, парень и раньше вел себя неадекватно, выкрикивал политические лозунги.

В жилом доме в Перми произошел взрыв газа.

- Взрыв мог быть не случайным! – говорят они.

При обследовании трехкомнатной квартиры, где обрушились все перегородки, эксперты-газовики обнаружили, что шланги у газовой плиты были перерезаны.

Шланг газовой плиты оказался перерезанным, и взрыв прогремел не на кухне. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

Шланг газовой плиты оказался перерезанным, и взрыв прогремел не на кухне. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

- По данным следствия, днем 20 марта в одной из квартир на третьем этаже многоквартирного дома произошёл хлопок, в результате чего один житель дома погиб, трое пострадало, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. - Пострадавшие госпитализированы в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь, тяжесть причинения вреда здоровью устанавливается.

Следственная группа работает под руководством руководителя следственного управления Сергея Сарапульцева, изъяты видеозаписи камер наблюдения, опрашиваются свидетели.

Взрыв газа в пермской пятиэтажке: погибла женщина, еще четыре человека пострадали

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ИСТОЧНИК KP.RU

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