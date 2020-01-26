Пермяк получил серьезные ожоги из-за лопнувшей в квартире трубы
В Перми в квартире одного из местных жителей прорвало трубу. Протечка обнаружилась в запорной арматуре вентиля системы отопления. Хозяин квартиры получил серьезные ожоги обоих кистей.
В пресс-службе краевой прокуратуры сообщается, что собственники квартиры не раз звонили в управляющую компанию, но реакции не было. После происшествия УК «Молотов» признали виновной. Директору вынесено представление. Материалы прокурорской проверки отправили в правоохранительные органы.
Напомним, ранее мы писали в Перми в кипятке заживо сварились 5 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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ИСТОЧНИК KP.RU