2020-01-26T08:13:09+03:00
Происшествия

Пермяк получил серьезные ожоги из-за лопнувшей в квартире трубы

Виновником ЧП признали управляющую компанию
Лилия Абибулаева
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Материалы прокурорской проверки отправили в правоохранительные органы.Материалы прокурорской проверки отправили в правоохранительные органы.Фото: Василий Вахрин
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В Перми в квартире одного из местных жителей прорвало трубу. Протечка обнаружилась в запорной арматуре вентиля системы отопления. Хозяин квартиры получил серьезные ожоги обоих кистей.

В пресс-службе краевой прокуратуры сообщается, что собственники квартиры не раз звонили в управляющую компанию, но реакции не было. После происшествия УК «Молотов» признали виновной. Директору вынесено представление. Материалы прокурорской проверки отправили в правоохранительные органы.

Напомним, ранее мы писали в Перми в кипятке заживо сварились 5 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU

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