Управляющий хостела «Карамель» в Перми, где погибли 5 человек, объявлен в розыск

23 Янв. 2020 2020-01-23T15:22:05+03:00

Сразу после трагедии Сергей Щербаков улетел в Москву Фото: Василий Вахрин

Ранее он сообщал, что собирается вернуться в Пермь

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В Перми объявили в розыск Сергея Щербакова, управляющего мини-отеля «Карамель». Издание «Ъ-Прикамье» сообщает, что соответствующее постановление вынес следователь, который расследует это дело.

Напомним, в ночь на понедельник, 20 января, в мини-отеле «Карамель» прорвало трубу. С потолка на постояльцев начал хлестать кипяток. Заживо погибли пять человек. Еще 6 получили ожоги.

Сразу после трагедии Сергей Щербаков улетел в Москву, но на следующий день объявил, что не намерен скрываться от правоохранительных органов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU