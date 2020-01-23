После ЧП в хостеле «Карамель» в Перми проверят все организации, расположенные в подвалах
В мини-отеле «Карамель» в Индустриальном районе Перми в ночь на 20 января заживо сварились 5 человек. У людей не было возможности выбраться. Хостел находился в подвале, в помещении не было окон и запасного выхода. После трагедии прокурор Пермского края поручил провести комплексные проверки всех хостелов, мини-гостиниц, торговых, развлекательных, спортивных учреждений, расположенных в подвалах и пристроях жилых домов.
До 15 февраля текущего года специалисты прокуратуры, региональных контролирующих органов, Роспотребнадзора, отделов (отделений) надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю проверят соблюдение норм СанПиН, требований пожарной безопасности.
Если нарушения будут обнаружены, на руководителей подадут в суд, а виновников привлекут к ответственности.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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ИСТОЧНИК KP.RU
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